Les Lionceaux de l’Atlas à un match du dernier carré des Olympiades: Franchir le cap US

Le Onze national croisera le fer, ce vendredi à partir de 14 heures au Parc des princes à Paris, avec la sélection américaine, en match comptant pour le tour des quarts de finale du tournoi de football des Olympiades d’été Paris-2024.



Après la phase de poules, place aux confrontations au finish. Autrement dit, il s’agit d’un match à grand enjeu dont le vainqueur décrochera le ticket du dernier carré et se rapprochera de la couronne olympique.



Les Lionceaux de l’Atlas, qui ont terminé en pole position du groupe B avec deux victoires aux dépens de l’Argentine (2-1) et de l’Irak (3-0) et une défaite devant l’Ukraine (2-1), auront à cœur de poursuivre cette aventure olympique, d’autant plus qu’ils sont bien outillés pour aller encore plus loin dans la compétition. Ils peuvent, certes, compter sur le public marocain qui sera présent en masse mais ils doivent se méfier de ce coriace adversaire US qui a montré de belles choses lors du premier tour, notamment le joueur Kevin Paredes, sociétaire du club allemand de Wolfsburg.

A noter que ce match sera sifflé par l’arbitre argentin Yael Falcón Pérez.



La journée de vendredi verra la programmation des trois autres rencontres comptant pour les quarts de finale. A 16 heures au Parc olympique lyonnais, le Japon sera à la rude épreuve de l’Espagne, à 18 heures du côté du stade Vélodrome de Marseille, l’Egypte, second représentant du football africain, jouera le Paraguay. Tandis qu’à 20 heures au Matmut Atlantique à Bordeaux, l’équipe de France donnera la réplique à son homologue argentine.



