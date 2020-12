Les Lionceaux de l’Atlas à l’assaut du onze libyen

Le Onze national donnera la réplique aujourd’hui à partir de 14 heures au complexe de Radès, baptisé désormais stade Hammadi Aguerbi, à son homologue libyen, et ce pour le compte de la troisième journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) des moins de 20 ans, qualificatif à la CAN-2021 dont les phases finales sont prévues en Mauritanie. Le Onze national abordera cette confrontation dans une position de leader (4 pts) en quête d’un petit point pour décrocher le sésame de l’édition continentale.Après avoir débuté la compétition du bon pied, une victoire par 1 à 0 sur l’Algérie, puis un nul blanc devant la sélection hôte, la Tunisie, les poulains de Zakaria Aboub croiseront le fer avec l’équipe libyenne, motivés à bloc et décidés à franchir ce cap des éliminatoires. Toutefois, la vigilance et le respect de l’adversaire doivent être les mots d’ordre, surtout que le Onze libyen, deuxième du classement avec trois points, ne manquera certainement pas de jouer à fond ses chances, en vue d’assurer sa qualification ou du moins rester en course,sachant qu’il lui reste encore un match à jouer dimanche prochain contre la sélection de Tunisie. A propos de cette dernière, troisième du classement, elle sera exempte lors de cette manche au moment où l’Algérie, lanterne rouge, a terminé la compétition. Pour les partenaires de Haitam Benabida, cette ultime sortie doit être parfaitement négociée car il y va d’une qualification à la Coupe d’Afrique des nations, ce qui ne peut être qu’une bonne chose pour cette jeune génération de joueurs qui disposent de tous les atouts pour aller davantage de l’avant. Il y a lieu de rappeler que ce tournoi a été marqué parle forfait de la sélection égyptienne dont 17 joueurs ont été contaminés parle coronavirus.Au lieu donc de cinq sélections qui devaient se disputer la qualification au titre de la zone Nord, le tournoi s’est limité à quatre protagonistes et le billet du rendez-vous mauritanien sera attribué au premier et au second du classement. Il convient de signaler en dernier lieu que dix sélections ont déjà assuré leur qualification à la phase finale de la CAN U20 .Il s’agit du Ghana, du Burkina Faso, de la Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Namibie, de la République Centrafricaine, du Cameroun, du Congo, en plus, bien entendu, de la Mauritanie, pays hôte de cette 22ème édition.