Les Jeux africains au Maroc promettent d’être show

Les Jeux africains (JA Maroc-2019) serviront à plusieurs jeunes sportifs de véritable tremplin vers les Jeux olympiques Tokyo-2020, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, notant que cette nouveauté constitue une première heureuse dans l’histoire de cet événement continental.

Lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’état d’avancement des préparatifs relatifs aux JA-2019, prévus du 19 au 31 août à Khémisset, Rabat, Salé, Témara, Casablanca et El Jadida, M. Talbi Alami a fait savoir qu’un total de dix-huit disciplines parmi les 29 figurant dans le programme de cette édition seront qualificatives aux JO-2020, ce qui ouvre une nouvelle page dans l’histoire de ces JA.

En présence de la directrice des Affaires sociales de l’Union africaine (UA), Cisse Mariama Mohamed, du président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf, du président de l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), Ahmed Nasser Mustafa Kamal Mohamed et de Kamal Lahlou, vice-président du Comité national olympique marocain (CNOM), M. Talbi Alami a souligné que cette nouveauté constitue une occasion propice pour "faire venir un grand nombre de champions de haut niveau, désireux de poinçonner leur billet pour la plus grande messe sportive au monde".

A cet effet, a ajouté M. Talbi Alami, le Maroc a, déjà bel et bien, entamé les travaux pour mettre à niveau les principales infrastructures sportives qui vont abriter cet événement, en l’occurrence le Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat et le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Parallèlement aux JA-2019, qui coïncideront avec la Fête de la Jeunesse au Maroc, seront programmées plusieurs activités culturelles, a-t-il ajouté.

De son côté, Mme. Cisse Mariama s’est montrée très confiante en l’expérience et l’expertise du Maroc lorsqu'il s’agit de l’organisation des grands rendez-vous.

"Nous n’avons pas de doutes, quant aux capacités du Maroc à mener à bien les événements d’envergure, tels que les JA, dont l’organisation lui a été accordée dans un contexte limité dans le temps", a-t-elle soutenu.

M. Berraf a remercié, quant à lui, le Maroc pour les efforts qu’il a déployés et les sacrifices qu’il a consentis pour que cette édition ait lieu, ajoutant que l’édition 2019 sera un rendez-vous unique dans l’histoire de ces JA.

"Depuis toujours, le Maroc pays d’accueil, s’est montré solidaire et a ouvert les portes à ses frères, issus des pays africains", a mis en avant M. Berraf.

Pour sa part, M. Ahmed Nasser a salué l’initiative du Maroc pour abriter les JA-2019, tout en mettant en avant les capacités organisationnelles et infra-structurelles du Royaume qui feront, sans doute, de cette édition l’une des plus réussies.

M. Lahlou a, enfin, affirmé que ces JA interviennent pour mettre en avant la place de choix du Maroc au sein de sa famille africaine. Il a également lancé un message au public et aux médias pour venir nombreux afin d’assurer la réussite de ce rassemblement sportif continental.

Lors de cette conférence, l’accent a été, également, mis sur les aspects organisationnels et techniques de cette édition, où 5.000 athlètes représentant une cinquantaine de pays sont attendus. Il a aussi été procédé au dévoilement de la liste des 29 disciplines sportives en lice.

A rappeler que le Maroc a été sollicité par l’UA, l'ACNOA et l'UCSA pour organiser les 12è JA, en remplacement de la Guinée Equatoriale qui y a renoncé. Un protocole d’accord a été signé le 10 décembre 2018 à Rabat, conférant au Royaume l’organisation de cette édition.

Une réunion conjointe de l’UA, de l’ACNOA, de l’UCSA et du Comité d’organisation des Jeux africains de Rabat (COJAR) est organisée les 28, 29 et 30 janvier pour ratifier les engagements des JA et évaluer les différentes infrastructures sportives devant abriter le 12è édition.

Les Jeux africains sont une compétition multi-sports disputée tous les quatre ans à l'échelle du continent africain. La première édition (1965) et la dernière (2015) se sont tenues à la capitale congolaise Brazzaville. L’édition 2023 aura lieu, quant à elle, au Ghana.