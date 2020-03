Les JO à l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif du CNOM

Les préparations en cours pour les prochains Jeux olympiques (Tokyo-2020) ont été au menu d’une réunion du bureau exécutif du Comité national olympique marocain (CNOM), tenue jeudi à Rabat.

Dans un communiqué, le CNOM indique que les membres du bureau exécutif ont jeté la lumière sur l’ensemble des mesures prises par le Comité, dans le cadre des préparatifs pour les JO Tokyo-2020, prévus du 24 juillet au 09 août prochains. Conformément aux attributions du CNOM, ces mesures concernent le soutien aux différentes Fédérations nationales à travers le financement et le suivi des préparatifs en cours des sportifs marocains aux fortes chances de qualification, ainsi que la participation de la délégation nationale à cette édition, ajoute la même source.

Dans ce cadre, il a été procédé à la présentation des préparations logistiques, du suivi des différents accords conclus avec les Fédérations, ainsi que de la relation avec le Comité d’organisation des JO-2020 et les qualifications enregistrées jusqu'à présent. Huit disciplines seront, ainsi, présentes aux JO-2020, à savoir l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le cyclisme, l’équitation, le surf, le taekwondo et le tir sportif, précise le CNOM, ajoutant que la liste reste toujours ouverte pour d’autres sports en vue de participer à cette édition, selon la loi de qualification telle que définie par les Fédérations internationales.

La liste finale des sportifs marocains devant prendre part aux JO sera dévoilée le 06 juillet, date fixée par le Comité international olympique (CIO) et le Comité organisateur de l’édition. L’inscription préliminaire des Comités nationaux olympiques africains aura lieu du 09 au 11 mai à Rabat, conclut le communiqué.