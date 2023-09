Les Géoparcs marocain de M'Goun et chinois de Lushan scellent un partenariat

Les Géoparcs mondiaux UNESCO de M'goun au Maroc et Lushan en Chine ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat visant la coopération et la coordination mutuelle et le partage d'expériences dans le but de préserver, restaurer et valoriser le patrimoine naturel et culturel de ces deux territoires selon une vision éthique.



Cet accord a été paraphé en marge de la 10ème Conférence internationale des géoparcs de l'UNESCO, un événement majeur qui rassemble un aréopage d'experts, de responsables gouvernementaux, de chercheurs, de scientifiques et de représentants des géoparcs en provenance du monde entier.



Les domaines de coopération entre les deux parties couvrent moult sujets dont la communication et l'éducation à l'environnement et au développement durable, l'échange d'expertise et de publications, la recherche, la formation et l’assistance technique, le développement socio-économique et le tourisme durable, entre autres.



En vertu de cette convention, les deux parties se sont engagées à fédérer leurs efforts pour mener à bien un ensemble d'actions de communication, de sensibilisation à l'éducation environnementale et de mobilisation citoyenne des deux territoires, et encourager la promotion de la biodiversité afin de limiter les impacts du changement climatique et de s'adapter à ses effets.



Les deux parties se sont mises d'accord aussi pour veiller à l'éducation et à la formation des populations locales aux valeurs de la biodiversité et aux mesures à prendre pour la conserver de manière durable, à la tenue d'une réunion annuelle d'évaluation et de prospective pour présenter les actions réalisées et discuter de celles qui pourraient être entreprises et à la mobilisation de leurs géo-partenaires (guides, coopératives d'artisans et de produits locaux, ainsi que les services touristiques) pour une meilleure adhésion à leurs activités communes.



Selon les termes de cette convention, les deux parties prévoient aussi des possibilités d'échange de scientifiques et d'étudiants pour des séjours d'étude dans des établissements marocains et chinois.