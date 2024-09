Les Etats membres du Processus de Rabat saluent l’initiative et le leadership du Maroc

Les pays membres du Processus de Rabat sur les Etats africains atlantiques (PEAA), ont salué, à New York, l’initiative et le leadership du Maroc dans la création de ce cadre de coordination à même de favoriser des solutions appropriées aux défis communs.



Intervenant lors d’une réunion ministérielle du PEAA, tenue mardi, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays parties à ce processus ont salué la pertinence de cette initiative, lancée en 2022 conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.



Lors de cette rencontre présidée par le ministre de Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, les intervenants se sont félicités également du lancement de ce partenariat important qui constitue un cadre de coordination et de concertation, et qui permet de mutualiser les efforts des pays membres.



Ils ont également exprimé leur ferme engagement à mener à bien cette initiative pour faire de l’Atlantique un espace de paix, de stabilité et de prospérité, et un cadre de promotion de l’économie bleue, de la connectivité et de l’énergie renouvelable.



Intervenant à cette occasion, M. Bourita s’est réjoui des progrès réalisés dans le cadre de ce processus, qui a pu asseoir son ancrage institutionnel et programmatique, ajoutant que cette réunion constitue un pas important supplémentaire vers la consolidation de ce partenariat.



Le ministre a, en outre, relevé "l'importance stratégique" de l’espace atlantique, qui regroupe 46% de la population africaine, 55% du PIB africain et 57% du commerce continental, ce qui en fait “une aire de mobilité et de brassage, qui recèlent d’énormes ressources, biologiques et non-biologiques”.



M. Bourita a souligné la conviction du Maroc que seule l’action collective et concertée des Etats africains atlantiques, est de nature à "promouvoir la stabilité et la prospérité partagée dans notre région", ajoutant que la fédération des efforts de ces Etats permet de relever les défis multiples de l’espace africain atlantique, et tirer avantage de ses énormes opportunités de coopération.



Se réjouissant de la tenue, en avril dernier à Rabat, de la réunion des ministres de la Justice du PEAA, le ministre a indiqué que cette première réunion sectorielle a donné lieu au Forum des ministres de la Justice, traçant ainsi la voie pour un partenariat africain atlantique multisectoriel.



Cette réunion à New York a vu la participation des ministres des Affaires étrangères du Benin, du Cameroun, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Libéria et du Sénégal.