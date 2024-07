Les Etats-Unis saluent le leadership de SM le Roi Mohammed VI et se félicitent des «progrès remarquables» du partenariat maroco-américain

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au niveau régional, tout en se félicitant des «progrès remarquables» accomplis dans les relations entre les Etats-Unis et le Maroc.



«Les vingt-cinq dernières années ont été une période de progrès remarquables dans nos relations, et notre partenariat est plus fort et plus prospère que jamais», a indiqué le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué publié mardi à Washington, se disant «reconnaissant» à Sa Majesté le Roi pour «Son leadership dans la région et Son soutien indéfectible, alors que nous cherchons à résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre époque».



«Au nom du gouvernement et des citoyens des Etats-Unis d’Amérique, je tiens à adresser mes meilleurs vœux et mes félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple du Royaume du Maroc», a-t-il poursuivi dans ce communiqué à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.



Le Secrétaire d’Etat américain rappelle, à cette occasion, que «le Royaume du Maroc est l’un de nos amis les plus anciens et les plus proches, et j’apprécie profondément la coopération étroite que les Etats-Unis entretiennent avec nos partenaires marocains».



Il a conclu en souhaitant «à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain une merveilleuse fête et davantage de prospérité dans les années à venir».