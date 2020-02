Les Etats-Unis déterminés à raffermir leurs relations avec le Maroc

L'ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, David Ficher, a souligné jeudi à Rabat la détermination de son pays à raffermir ses relations avec le Maroc et à promouvoir les échanges économiques, commerciaux et éducatifs, entre autres.

Lors d’entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, il a mis en avant les relations diplomatiques historiques liant les deux pays, rappelant que le Maroc a été le premier à avoir reconnu l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, le diplomate américain s’est dit déterminé à se focaliser, dans le cadre de ses fonctions, sur les questions liées notamment aux jeunes, à l’enseignement et aux activités culturelles.

Pour sa part, Habib El Malki a mis en exergue les excellentes relations liant le Maroc et les Etats-Unis à tous les niveaux, notamment politique, économique, diplomatique et culturel, rappelant l’accord de libre-échange entre les deux pays.

Il a, dans ce sens, appelé à la consolidation de la coopération entre les institutions législatives des deux pays, soulignant le rôle que peut jouer la diplomatie parlementaire pour ouvrir de nouveaux horizons et hisser les relations bilatérales à un niveau exceptionnel.