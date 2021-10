Les Emirats arabes unis rejettent toute atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc

Les Emirats arabes unis ont réitéré, à New York, leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie pour trouver une solution définitive à la question du Sahara, tout en rejetant “toute atteinte” à l’intégrité territoriale du Royaume. Les Emirats arabes Unis “réaffirment leur soutien à l’initiative d’autonomie que le Conseil de sécurité a qualifiée de sérieuse et crédible”, a souligné la représentante émiratie, devant la 4ème commission de l’Assemblée générale de l’ONU. Il s’agit d’une initiative “importante qui s’inscrit dans le droit fil de la Charte des Nations unies et des résolutions onusiennes, et qui préserve l’unité territoriale du Royaume du Maroc”, a-t-elle affirmé. La diplomate a également relevé que l’ouverture du Consulat général émirati au Sahara, à l’instar d’autres pays, traduit la “ferme conviction de mon pays quant à la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara” marocain et souligne le rejet de “toute atteinte” à son intégrité territoriale. La représentante émiratie a en outre mis en avant les efforts “soutenus” du Maroc visant l’amélioration des conditions de vie des populations du Sahara marocain, notamment durant la pandémie. Saluant la tenue des deux précédentes tables rondes en 2018 et 2019, les Emirats arabes Unis ont appelé à nouveau à la poursuite du processus politique sous l’égide “exclusive” du Secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel pour le Sahara marocain. De son côté, le Bahreïn a réaffirmé, devant la 4ème commission de l’Assemblée générale de l’ONU, son soutien à une solution politique à la question du Sahara marocain, dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume. "Le Bahreïn réitère son soutien aux efforts remarquables que déploie le Maroc en vue de trouver une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie, conformément aux résolutions afférentes du Conseil de sécurité, et dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité nationale et territoriale du Royaume", a tenu à souligner la représentante du Bahreïn devant les membres de la Commission. L’intervenante a également exprimé le soutien de son pays au processus politique mené sous l’égide du Secrétaire général des Nations unies.