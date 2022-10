Les Emirats arabes unis réitèrent leur appui à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les Emirats arabes unis ont réaffirmé, jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU, leur "plein" soutien au plan marocain d’autonomie et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara.



“Mon pays renouvelle son plein soutien au Royaume du Maroc et à sa souveraineté dans toute la région du Sahara marocain”, a souligné la représentante permanente adjointe des Emirats arabes Unis à l’ONU, Amiera Al Hefeiti, dans une intervention à l’issue du vote par les membres du Conseil de sécurité de la résolution 2654 prorogeant au 31 octobre 2023 le mandat de la MINURSO.



La diplomate émiratie a, dans ce cadre, relevé que son pays appuie l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 et qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions du Conseil de sécurité, notant que cette initiative constitue une solution “importante qui s’inscrit dans le droit fil de la Charte de l'ONU et de ses résolutions et préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc".



La représentante permanente adjointe des Emirats arabes unis à l’ONU s’est, en outre, félicitée de l’adoption de la résolution 2654 prorogeant le mandat de la MINURSO, estimant que ce texte reflète le rôle "important et agissant" de la Mission onusienne dans le renforcement de la stabilité dans la région.

Elle a également salué la “méthode constructive” du Conseil de sécurité qui a affirmé le soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à faciliter le processus politique en vue de parvenir à une solution politique, réaliste, durable et acceptable, sur la base des paramètres établis par le Conseil de sécurité depuis 2007.



La diplomate émiratie a appelé l’Envoyé personnel du SG de l’ONU à continuer de capitaliser sur le progrès réalisé par son prédécesseur, Horst Köhler, en l’occurrence les tables rondes avec les quatre participants, soulignant que ce processus est une “étape importante” vers une solution politique au différend régional autour du Sahara marocain.