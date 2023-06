Les Emirats arabes unis réaffirment leur "soutien total" à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Les Emirats arabes unis ont réitéré, devant les membres du Comité des 24 (C24) de l'ONU, leur “soutien total” à la souveraineté et aux droits légitimes du Maroc sur l’ensemble de son Sahara.



“L’Etat des Emirats arabes unis renouvelle son soutien total au Royaume du Maroc frère dans les mesures qu’il entreprend pour défendre ses droits légitimes et ses causes justes, y compris sa souveraineté sur l’ensemble de la région du Sahara marocain”, a affirmé le représentant émirati, Majid Khamis Al Ali, lors de la réunion annuelle du C24 tenue à New York.



Le diplomate a également exprimé le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 et que le Conseil de sécurité qualifie de “sérieuse et de crédible” dans ses résolutions, soulignant que cette initiative est une “solution importante” en phase avec la Charte des Nations unies et les résolutions de l’organisation internationale et qui respecte l’intégrité territoriale du Maroc.



Il a, dans ce cadre, mis l’accent sur l’importance de reprendre le processus des tables rondes entre les parties, tout en se félicitant de la tenue des deux sessions de tables rondes en 2018 et 2019 à Genève. Le diplomate a, par ailleurs, salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura et les tournées qu’il a effectuées dans la région en janvier, juillet et septembre derniers.



Il a, de même, relevé que l’ouverture par son pays d’un consulat général au Sahara marocain, à l’instar des autres pays, traduit la conviction inébranlable des Emirats arabes unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, indiquant que l’intégrité territoriale du Royaume ne doit faire l’objet d’aucune atteinte.

Dans ce sens, le diplomate s’est félicité de l’ouverture par 28 pays de leurs consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.



Abondant dans le même sens, le diplomate émirati a salué les efforts soutenus que déploie le Maroc en vue d’améliorer les conditions de vie des populations au Sahara et d’élever les indicateurs de développement humain dans cette région dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.