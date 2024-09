Les Eaux Minérales d'Oulmès : un RNPG de 23,8 MDH au S1-2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de la société "Les Eaux Minérales d'Oulmès" (LEMO) s'est établi à 23,8 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre 2024, en hausse de 15,3% par rapport à la même période un an auparavant.



En social, le résultat net a progressé de 8,8% à 27 MDH, indique un communiqué de LEMO, dont le Conseil d'administration s'est réuni jeudi sous la présidence de M. Mohamed Hassan Bensalah pour examiner l'activité du groupe et arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2024, ainsi que les divers points inscrits à son ordre du jour.



"Malgré un contexte macroéconomique complexe, LEMO a réalisé un chiffre d'affaires social de 1.321,4 MDH au titre du premier semestre 2024 enregistrant ainsi une croissance de 16,5% par rapport à la même période de l'année précédente. La dynamique de croissance du semestre a été portée par l’ensemble des marques et renforcée par un plan de développement commercial innovant et par l'optimisation continue de la chaîne de valeur", fait savoir la même source.



La performance de LEMO à fin juin 2024 reflète également les initiatives d'innovation et de développement mises en place, permettant une amélioration continue de sa performance opérationnelle et un renforcement de la présence de ses marques sur le marché.



À ce titre le résultat d'exploitation progresse de 46,9%, grâce notamment au léger recul des prix des principaux intrants, combiné à l'investissement soutenu de la société dans le développement de sa chaîne logistique et le renforcement de l'efficacité de ses lignes de production.



Par ailleurs, LEMO a rappelé le renouvellement de l'ensemble de ses certifications internationales pour tous ses sites, confirmant ainsi sa position d'avant-gardiste dans l'adoption des principes de durabilité.