Les EHTC enregistrent près de 10,5 millions de nuitées à fin mai

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a atteint près de 10,5 millions de nuitées durant les cinq premiers mois de 2024, en hausse de 8% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.



Ces nuitées se répartissent sur le tourisme national (-3% à 2,8 millions de nuitées) et le tourisme international (+13% à 7,7 millions de nuitées), précise l'observatoire dans un document sur les statistiques sur le tourisme au Maroc pour le mois de mai 2024.



Par destination, Marrakech arrive en tête avec environ 4 millions de nuitées, suivie notamment d'Agadir (2,37 millions de nuitées) et de Casablanca (842.542 nuitées), fait savoir la même source.



Au seul mois de mai 2024, les EHTC ont enregistré près de 2,6 millions de nuitées, en croissance de 13% comparativement au même mois de l'année écoulée, avec une progression de 18% du tourisme international et de 3% de celui national.



L'Observatoire révèle aussi que les arrivées de touristes aux postes frontières ont augmenté de 15% pour dépasser 5,9 millions de personnes à fin mai dernier.