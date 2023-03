Les Daft Punk vont rééditer leur album "Random Access Memories"

Deux ans jour pour jour après leur séparation, les Daft Punk sortent du silence. À l'occasion du dixième anniversaire de Random Access Memories, le duo français d'électro formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo vient d'annoncer une réédition de son album phare pour le 12 mai prochain.



Sur Instagram, les ambassadeurs mondiaux de la French Touch précisent que cette réédition sera accompagnée de 35 minutes de morceaux inédits, encore jamais sortis, ainsi que d’un vinyle à la pochette retravaillée. Les précommandes du projet sont d'ores et déjà disponibles sur le site des Daft Punk.



Sorti en 2013, Random Access Memories est le quatrième et dernier album studio des Daft Punk. Il comporte des tubes tels que le célèbre Get Lucky, en collaboration avec Pharrell Williams ou Instant Crush avec Julian Casablancas du groupe The Strokes.