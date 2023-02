Les Chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission climat pour le Sahel se félicitent du rôle pionnier joué par S.M le Roi pour une Afrique forte et résiliente

La 2ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel tenue vendredi à Addis-Abeba, en marge du Sommet de l’Union africaine, s’est félicitée du rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique forte et résiliente à travers notamment une coopération sud-sud ambitieuse.



"La Conférence se félicite du rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une Afrique forte et résiliente à travers notamment une coopération sud-sud ambitieuse à même de garantir un développement harmonieux et durable de l’Afrique", affirme le communiqué final adopté à l’issue de la 2ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel.



La Conférence a également désigné S.M le Roi Mohammed VI au panel de Chefs d’Etat en appui au Président de la Commission climat pour la région du Sahel dans le cadre du renforcement du plaidoyer relatif à son opérationnalisation.



La Conférence a décidé “la mise en place d’un panel de Chefs d’Etat en appui au Président de la Commission climat pour la région du Sahel dans le cadre du renforcement du plaidoyer relatif à son opérationnalisation. Ce panel est composé des dirigeants suivants : Sa Majesté le Roi Mohammed VI, SEM Alassane Ouattara, SEM Muhammadu Buhari, SEM Le Général Mahamat Idriss Deby Itno”, précise le communiqué final.