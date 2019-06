Les 6 stades du tournoi

Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football CAN2019 (21 juin-19 juillet) a retenu six stades répartis sur quatre provinces pour accueillir le championnat continental, à savoir le stade international du Caire, le stade de la Défense aérienne ou 30 juin, et le stade Assalam, dans la province du Caire, et les stades d'Alexandrie, d'Al-Ismailia et de Suez.

A quelques jours de l'ouverture de la compétition, le directeur de la CAN 2019, Mohamed Fadel, a indiqué dans une déclaration à la MAP que les différents stades sont fin-prêts pour abriter cette fête continentale, soulignant que "les travaux de rénovation sont en cours dans tous les stades qui accueilleront le championnat africain, ainsi que les stades d'entraînement des équipes participant à la CAN".

"Les comités d'inspection et de suivi de la Confédération africaine de football (CAF) qui se sont félicités de l'état des six stades, ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts déployés par l'Egypte pour assurer le succès de cet événement continental", a fait savoir M. Fadel.

Et de préciser que les stades officiels, les terrains d'entraînement et les hôtels seront livrés au haut comité du tournoi dans quelques jours, soit avant le début de l'accueil des équipes participantes.

La 32e édition de la CAN constitue une exception, rappelle-t-on, vu qu'elle connaîtra la participation de 24 équipes, au lieu de 16, qui évolueront dans six groupes de quatre équipes chacun.

Stade international du Caire :

Le stade international du Caire ou stade Al Qahira Al Dawly a été bâti en 1960 dans la capitale égyptienne Le Caire. D'une capacité de 75.000 places, le stade abrite les matchs de l'équipe nationale d'Egypte de football ainsi que ceux des deux grands clubs du Caire, Al Ahly et le Zamalek SC.

C'est dans ce stade que s'est déroulée la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2006 qui a vu l'Egypte l'emporter aux dépens de la Côte d'Ivoire.

C'est également l'un des 7 stades qui avaient abrité les matchs de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en 2009.

Il abritera les matches du groupe A, composé de l'Egypte, la RDC, l’Ouganda et du Zimbabwe.

Stade 30 Juin :

Le stade 30 Juin a été construit au Caire par les Forces de la défense aérienne égyptienne. Il a ouvert ses portes en juillet 2012.

D’une capacité de 30.000 places, il est situé dans la périphérie cairote.

Il a été choisi par le comité d’organisation de la CAN pour accueillir les matches du groupe C dans lequel sont logés l’Algérie, le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie.

Stade de la Paix (Stade Assalam) :

Le stade Assalam ou stade de la production militaire a été bâti en 2009 au Caire.

Avec une capacité de 30.000 places, il sert de stade à l'équipe professionnelle de football d'Al Entag Al Harby. C'est l'un des 7 stades qui avaient abrité les matchs de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en 2009.

C’est dans ce stade où se dérouleront les matches du groupe D, comprenant le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie.

Stade d'Alexandrie :

Il accueille les matchs de l'Ittihad Alexandrie et du Smouha Sporting Club.

Inauguré en 1929, il est le plus vieux stade du pays. Il est l'un des complexes qui ont accueilli des matchs de la coupe d'Afrique des nations qui a eu lieu en Egypte en 2006.

Il est également l'un des sept stades où a été jouée la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en 2009.

Les équipes du groupe B, en l’occurrence le Nigeria, la Guinée, le Madagascar et le Burundi, évolueront dans ce stade.

Stade d'Al-Ismaïlia :

Il est surtout connu pour servir de stade au club de première division d'Al-Ismaily SC.

Sa capacité est d'environ 20.000 spectateurs à la suite de sa rénovation en 2009. Il fut l'un des 6 stades hôtes de la CAN 2006.

Il abritera les matches du groupe F composé du Ghana, du Cameroun, du Bénin et de la Guinée-Bissau.

Stade de Suez :

Il abrite les matchs du club de première division égyptienne PetroJet.

Sa capacité est d'environ 25.000 spectateurs.

Il accueillera les rencontres de la poule E, composée de l’Angola, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie.