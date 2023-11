Les 26 olympiques retenus pour les matchs face au Danemark et aux Etats-Unis

L'entraineur de la sélection olympique marocaine, Issame Charaî, a retenu 26 joueurs pour disputer les deux confrontations amicales face aux sélections danoise et américaine, a annoncé vendredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Ces deux rencontres sont programmées à Murcie en Espagne, le 16 novembre face à la sélection danoise et le 21 du même mois face aux Etats-Unis, précise la FRMF sur son site web.

Ces matchs servent de tests avant le tournoi olympique des Jeux de Paris 2024 l’été prochain, affirme la même source.



Voici la liste: Alaa Bellarouch, Rachid Ghanimi, Elias Mago, Walid Hasbi, Ayoub Amraoui, Zakaria Labib, Zakaria El Ouahdi, Mathys Tourraine, Chadi Riad Dnanou, Ayman El Wafi, Mohamed Jaouab, Amine El Taïbi, Mehdi Boukamir, Bilal Nadir, Aimen Moueffek, Neil El Aynaoui, Benjamin Bouchouari, Younes Taha, Yassine Kechta, Ilias Akhomach, Salim El Jebari, Ibrahim Salah, Yanis Begraoui, Amine El Ouazzani, Ilyes Housni et Tawfik Bentayeb.