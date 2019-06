Les 23 pour la CAN

Le sélectionneur national Hervé Renard a dévoilé, mardi, la liste finale des 23 joueurs devant participer à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN Egypte-2019), qui se disputera du 21 juin au 19 juillet. Voici, par ailleurs, la liste des 23 joueurs:



Gardiens de but: Mounir El Kajoui (Malaga), Yassine Bounou (Gérona), Ahmed Reda Tagnaouti (WAC).

Joueurs de champ : Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Abdelhamid Yunis (Stade Reims), Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports), Achraf Hakimi (Dortmund), Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad), Youssef Aït Bennasser (St-Etienne), Mehdi Bourabia (Sassuolo), M'barek Boussoufa (Al-Shabab), Younès Belhanda (Galatasaray), Fayçal Fajr (Caen), Nordin Amrabat (Al-Nasr), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Mazraoui Noussair (Ajax Amsterdam), Youssef En-Nesyri (Leganes), Soufiane Boufal (Celta Vigo), Nabil Dirar (Fenerbahçe Spor Kulübü), Abderazak Hamad Allah (Al-Nasr), Khalid Boutayeb (Zamalek) et Oussama Idrissi (AZ Alkmaar).

NB : Anas Zniti, Amine Harit, Ayoub El Kaabi et Abdelkrim Baadi ont été écartés de la liste