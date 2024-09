Lerina Bright : Le Maroc assume un rôle majeur dans la sécurisation des événements sportifs à l’échelle mondiale

Le Maroc joue un rôle majeur en matière de sécurisation des grands événements sportifs à l’échelle mondiale, a affirmé, jeudi à Marrakech, Mme Lerina Bright, directrice exécutive d'une agence internationale opérant dans le domaine de la recherche, de l’éducation et du plaidoyer contre l’exploitation des jeunes athlètes.



Dans une déclaration à la MAP en marge d’un atelier international de deux jours sur la sécurité et la sûreté des grands événements, organisé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), en coordination avec Interpol, à travers le projet Stadia, Mme Bright a souligné que plusieurs initiatives pionnières ont été lancées à partir du Maroc, à l’instar de cette rencontre marquée par la participation d’experts et de spécialistes venus des quatre coins du monde.



Elle a également mis en exergue le rôle et la contribution de la région MENA à la promotion du sport mondial en abritant des manifestations de grande envergure, rappelant, dans ce sens, que le Maroc s'apprête à accueillir des événements majeurs, notamment la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.



Mme Bright a, d'autre part, mis en avant la qualité des échanges et les discussions fructueuses ayant marqué les travaux de cet atelier, tout en se félicitant du niveau élevé de l’organisation et de l'accueil chaleureux réservé aux participants à cette importante rencontre.



Cet atelier international, dont les travaux ont pris fin jeudi, visait à accompagner l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique des nations-2025 et de la Coupe du monde-2030 en édition conjointe avec l'Espagne et le Portugal, en contribuant au renforcement des capacités nationales en matière d’organisation des grands événements.



Outre les cadres marocains spécialisés dans le domaine de la sécurité sportive et de l'organisation de grands événements, ont pris part à cette rencontre des responsables étrangers et des experts en sécurité représentant Interpol, la CAF, la FIFA ainsi que dans le domaine de la sécurité sportive de plusieurs pays arabes, africains et européens.