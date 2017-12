Légère baisse des prix mondiaux des produits alimentaires en novembre

Les dernières données relevées puis analysées par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) font état d’une baisse des prix alimentaires au titre du mois de novembre.

En dépit d’une industrie céréalière en plein essor, la FAO a indiqué que « les prix mondiaux des produits alimentaires ont légèrement baissé au cours du mois dernier, tandis que la baisse des prix des produits laitiers a permis de compenser la hausse des cotations pour le sucre et les huiles végétales ».

Dans une note rendue publique récemment, l’organisation onusienne a annoncé que l'Indice des prix a affiché une moyenne de 175,8 points en novembre, ce qui correspondait à une baisse de 0,5% par rapport au mois précédent.

Dans sa note, qui se base sur le dernier Indice des prix des produits alimentaires publié mercredi 7, l’organisation a toutefois relevé que l’indice était en hausse de 2,3% par rapport à la même période l'année dernière.

Selon la même source, l’organisation a revu à la hausse ses prévisions concernant les approvisionnements céréaliers mondiaux et s'attend maintenant à ce que les réserves céréalières atteignent environ 3.331 millions de tonnes, soit un niveau record.

L'Indice FAO du prix du sucre a par contre augmenté de 4,5% au cours du mois, principalement en raison des exportations en provenance du Brésil et des inquiétudes suscitées par une éventuelle hausse des prix des huiles qui entraînerait une production plus importante d'éthanol.

En détail, il ressort des données analysées que l'Indice FAO des prix des huiles végétales a également augmenté d'1,2% pendant le mois. Il a été stimulé par la hausse des prix de l'huile de soja, tandis que l'huile de palme a perdu de sa valeur en raison de stocks plus importants que prévu en Malaisie.

En ce qui concerne l'Indice FAO du prix de la viande, la FAO a constaté qu’il est resté globalement inchangé, tandis que les prix de la viande bovine ont augmenté et que les cotations pour la viande porcine ont diminué.

De son côté, l'Indice FAO des prix des céréales a connu une légère augmentation au titre du même mois, grâce notamment à une hausse d'1,1% des cotations internationales pour le riz, a expliqué l’organisation.

Concernant la production céréalière, la FAO a indiqué qu’elle a nettement revu à la hausse ses prévisions concernant la production mondiale céréalière pour lui faire atteindre 2 627 millions de tonnes, soit près de 13,4 millions de tonnes en plus que les projections avancées en octobre.

Commentant cette évolution, l’organisation a précisé que cette hausse s'explique en grande partie par « des estimations tablant sur des rendements de maïs plus conséquents aux Etats-Unis et par une hausse importante des plantations de maïs en Indonésie ».

A en croire les analystes de la FAO, la production mondiale de blé devrait atteindre 754,8 millions de tonnes, tandis que la production de riz devrait atteindre les 500,8 millions de tonnes, soit juste en-deçà des niveaux record enregistrés en 2016.

D’après les projections de ses experts, la FAO a estimé que « l'utilisation mondiale de céréales devrait augmenter d'1,2% au cours de la saison 2017/2018 pour atteindre les 2 599 millions de tonnes, avec plus de riz et de blé destinés directement à la consommation humaine et plus de céréales secondaires utilisées pour nourrir les animaux ».

S’agissant des stocks mondiaux de céréales, elle a estimé qu’ils devraient augmenter pour atteindre un niveau record de 726 millions de tonnes, ajoutant que ceux de blé et de maïs devraient tous les deux également atteindre des niveaux record.

Quant aux gros stocks, la FAO pense qu’ils devraient « permettre de faire augmenter le ratio stock-utilisation des céréales de 27,3% d'ici la fin de la saison 2017/2018, atteignant ainsi son plus haut niveau en l'espace de 16 ans ».

Enfin, comme l’a rappelé l’organisation onusienne, l’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux, ce qui permet de suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires.