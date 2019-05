Leganés envisage de négocier un nouveau contrat avec En Nesyri

Le club espagnol de Leganés envisage de négocier un nouveau contrat avec Yousseff En Nesyri dans l’objectif de faire face à l’intérêt croissant de plusieurs équipes pour l’international marocain, indique mardi le journal espagnol "As".

L’équipe de la banlieue madrilène compte, à la fin de la saison, signer un nouveau contrat avec le jeune attaquant marocain prévoyant une augmentation de son salaire et de sa clause libératoire, croit savoir le quotidien sportif qui n’a pas, toutefois, avancé des chiffres à ce sujet.

La même source explique que Leganés refuse de communiquer sur la valeur de son butteur sur le marché des transferts, relevant qu'En Nesyri est convoité par des clubs espagnols et étrangers après ses bonnes performances cette saison.

Rappelant qu'En Nesyri a marqué 11 buts cette saison, dont 9 en Liga et 2 en Coupe du Roi, le journal sportif relève que l’équipe du Betis Séville s’intéresse sérieusement à l’international marocain à l’instar de clubs de la Premier League anglaise.

"As" souligne, toutefois, que l’ancien club de l’attaquant marocain, le Malaga CF, dispose d’une option préférentielle de rachat pour 15 millions d’euros, si ce dernier réussit son retour en première division.

Arrivé en août dernier au FC Leganés en provenance du FC Malaga après un transfert qui a coûté plus de 5 millions d’euros, le plus cher de l’histoire du club de la banlieue madrilène, l’international marocain Youssef En Nesyri s’est vite adapté à sa nouvelle équipe au point qu’il est devenu son attaquant de référence.

Né le 1er juin 1997 à Fès, Youssef En Nesyri a débuté sa carrière avec le Maghreb de Fès (2010-2011) avant de rejoindre l’Académie Mohammed VI de football où il avait fait toutes ses classes, et ce 2011 à 2015, année où il avait signé un contrat pro avec le club espagnol FC Malaga.

En Nesyeri devra faire partie sans aucun doute de la liste des 23 joueurs qui seront retenus par le sélectionneur national Hervé Renard en vue de participer aux phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera en juin prochain en Egypte.

Avec le Onze marocain A, Youssef En Nesyeri compte depuis 2016, année de sa première sélection, 21 capes avec à la clé 6 buts inscrits.