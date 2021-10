LeWAC seul aux commandes de la Botola Pro D1

La cinquième journée de la Botola Pro D1 de football, dont les débats ont eu lieu ce week-end, a profité pleinement au Wydad quis’est accaparé à luiseul le fauteuil de leader, après son nul concédé à Mohammedia, exploitant par là même le faux pas du Raja à domicile. Après une série de quatre victoires en autant de sorties, le WAC a vu son élan stoppé au stade Bachir par un Chabab savamment drivé par Mhamed Fakhir. Une opposition qui s’est soldée sur un nul blanc qui permet, comme précité, aux Rouges de conforter leur statut de leader avec un total de 13 points,soit une longueur d’avance sur le Raja, défait à la maison par la RSB qui signe, par ailleurs, sa première victoire de la saison. Pour cette rencontre abordée sur les chapeaux de roue parles deux teams, les Berkanis s’étaient montrés beaucoup mieux appliqués que les Casablancais qui se sont pris comme des bleus à la 50ème minute sur un but de Brahim El Bahraoui avant que Muzungu Lukombe ne double la mise à l’heure du jeu. Marouane El Hadhoudi est parvenu à réduire la marque (78e), sans pour autant que cette réalisation puisse aider les vice-champions à revenir dans la partie au grand bonheur de l’équipe de la RSB qui, en étant actuellement sixième, aspire à soigner davantage son classement. Du côté du Grand stade d’Agadir, bonne opération du Mouloudia d’Oujda qui a réussi à aligner son deuxième succès de rang au détriment d’un HUSA qui peine à trouver la bonne cadence. Le MCO a assuré l’essentiel dès la première période grâce à Youssef Anouar, auteur d’un doublé (37e et 44e), alors que les locaux ont dû attendre les extra-times (90+5) pour trouver le chemin des filets suite à une réalisation d’Ayoub El Mallouki. Quant au derby de la capitale entre le FUS et l’ASFAR, il s’est soldé sur un score de parité, un partout, but de Reda El Hajhouj pour l’équipe du Fath (38è) et de Diney Borges pour la formation militaire (63e). Pour rappel, le bal de cette cinquième manche, dernier acte pour laisser place à une courte trêve coïncidant avec les dates FIFA, a été ouvert samedi par la programmation de quatre matches marqués particulièrement par la première victoire de la saison, qui plus est en déplacement de l’IRT aux dépens du promu, la Jeunesse Sportive Salmi (2-0). Carton plein également du MAS tombeur du CAYB par 3 à 0, au moment où l’OCK a été accroché par le DHJ (2-2), tout comme l’OCS tenu en échec par le RCOZ, lanterne rouge (0-0). Il convient de signaler en dernier lieu qu’il est fort possible que le public puisse retrouver le chemin des stades dès la 6ème journée du championnat suite à l’allégement des mesures préventives anti-covid.