Le wali de Casablanca-Settat visite plusieurs zones impactées par la pluie

Le wali de la région de Casablanca–Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, s'est rendu, lundi, à la tête d'une délégation officielle, sur plusieurs lieux impactés par les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la métropole. Said Ahmidouch, qui a été notamment accompagné du gouverneur de la préfecture de Nouaceur, a visité les communes de Bouskoura, Ouled Azzouz et Dar Bouazza. A cette occasion, la délégation a pu constater de visu les dégâts et pertes matériaux au niveau de l'Oued Bouskoura, la routa nationale N1, la route régionale 320, outre les dégâts subis aux niveaux des résidences Alfath (Ouled Hmed) et Attawhid (Arrahma). Dans une déclaration à la MAP, le directeur maître d'ouvrage en charge de la planification, études et travaux à la Lydec, Saad Azzaoui, a indiqué que la société a mobilisé les engins, les pompes et les ressources humaines nécessaires pour dégager les eaux entravant la circulation et limiter l'impact sur les populations qui habitent près des "points noirs". Il a également passé en revue plusieurs suggestions urgentes pour faire face à la situation, notamment la programmation de budget supplémentaire pour des solutions efficaces en vue d'éviter les repercussions négatives des précipitations pluviométriques. Pour sa part, le directeur provincial de Lydec au niveau des préfectures de Aïn Chock, Hay Hassani et Nouaceur, Mohamed Machhouri, a rappelé que la cellule de crise a été déclenchée juste après la publication du bulletin spécial pour mobiliser les équipes d’intervention et les engins nécessaires pour faire face aux inondations. Pour Mohamed Machhouri, les fortes inondations qu'à subies la métropole sont dues aux fortes précipitations dont le volume a dépassé les 220 mm, soit 60% des précipitations enregistrées annuellement. A rappeler que Said Ahmidouch avait visité, samedi, plusieurs zones impactées par les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la métropole et s'est également rendu chez des familles sinistrées. Said Ahmidouch, qui était accompagné d'une délégation officielle, a visité plusieurs points sur les territoires des arrondissements de Casablanca-Anfa, la préfecture des arrondissements de Sidi Bernoussi et la préfecture des arrondissements Moulay Rachid.