Le triste lot des enfants victimes de violences conjugales

Comme on cacherait de la poussière sous un tapis, on s’échine avec assiduité à fermer les yeux sur les stigmates, physiques et psychologiques, des violences conjugales sur les victimes. Pis, les enfants ont longtemps été considérés comme de simples témoins, alors qu’en réalité, ce sont des victimes à part entière. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre) a renforcé ce constat. L’occasion pour le Haut-commissariat au plan de publier une étude aux conclusions édifiantes. Les répercussions sur la santé et le développement psychosocial des enfants victimes de violences conjugales ne sont pas uniquement une vue de l’esprit et encore moins un phénomène isolé.



Dans le pire des cas, il y a l’enfance effacée des orphelins de féminicides. Dans le moins pire, c’est l’isolement, le chagrin, les crises d’angoisse et la régression scolaire auxquels doivent faire face des chérubins qui n’ont pas toujours les mécanismes de défense nécessaires pour atténuer la portée de tels malheurs. Selon le HCP, «environ 16% des femmes victimes de violences conjugales ont déclaré que leurs enfants, de 5 à moins de 18 ans, présentent des problèmes de santé, surtout de nature psychologique et comportementale».



Plus en détail, 40,4% des femmes victimes de violences conjugales ont évoqué l’isolement et le chagrin, 32,4% les frissons, des crises d’angoisse ou d’épilepsie, 21,5% les cauchemars et 22,4% l’énurésie. Bien au-delà de ces problèmes de santé qu’il ne faut pas banaliser, les enfants témoins de violences conjugales sont également victimes de troubles cognitifs et comportementaux. Toujours d’après l’enquête du HCP, 22,5% des victimes sont en régression scolaire et 7% abandonnent l’école. Certains sont attirés par la délinquance (7%), tandis qu’une minorité fugue (1%) et choisit pour fuir un foyer familial oppressant et inhospitalier.



Un autre impact de la violence conjugale sur l’enfant prend forme dans la détérioration de la qualité de sa relation avec ses parents et notamment sa mère. Victime, la mère panse ses plaies psychologiques et trop souvent aussi physiques. Elle a donc de moins en moins de temps à accorder à son enfant. Incapable de répondre à ses différents besoins d’ordre affectif, entre autres. Ce qui accentue davantage la détresse de son enfant. La plupart de ces enfants ne font l’objet d’aucun suivi.



Pourtant, ils en ont tous besoin. A fortiori les enfants qui ont eu le malheur d’assister à un homicide conjugal. Qui ont tout vu et tout entendu. Ou trouvé un cadavre en rentrant de l’école. Mais quel que soit le degré de la violence à laquelle ils ont été exposés, les enfants présentent un haut risque de reproduire, à l’âge adulte, un schéma parental identique, et des relations intimes marquées du sceau de la violence. «La prévalence de la violence est particulièrement élevée parmi les femmes dont le partenaire a vécu dans un environnement marqué par la violence conjugale (73%)», corrobore en conclusion le Haut-commissariat au plan dans un document aux allures de cri d’alarme qui ne doit pas rester lettre morte.



Chady Chaabi