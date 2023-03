Le tourisme retrouve son embellie

Une saison estivale 2023 prometteuse pour la métropole culturelle Rabat

Le secteur touristique est l’un des secteurs clefs de l’économie au Maroc, comme partout ailleurs. Son rôle et son développement reflètent bien le degré d’attractivité du pays et contribuent grandement à l’élargissement et à l’enrichissement des échanges aux niveaux régional, continental et notamment international de même qu’ils assurent le rayonnement culturel et artistique et suscitent l’intérêt des acteurs économiques, financiers et politico-diplomatiques de pays proches ou lointains géographiquement.Par ailleurs, le tourisme, en étroite corrélation avec l’ensemble des secteurs de l’économie, participe à la promotion de l’investissement étranger en particulier et à l’élargissement des perspectives de coopération et de partenariats bilatéraux et multilatéraux dans de multiples et divers domaines…A cet égard, le Maroc dispose, en tout état de cause, de grandes potentialités naturelles, d’importants atouts climatiques et de richesses culturelles qui ont, à travers les temps et les diverses conjonctures économiques et sociales, amplement valorisé l’industrie du tourisme, s’érigeant ainsi comme un vecteur essentiel du développement ciblé par les différentes politiques publiques, quels que soient leurs horizons ou leurs orientations.L’on peut en conséquence, à juste titre, se réjouir et se sentir fier du classement avancé de notre pays en tant que destination favorite de touristes étrangers de différentes nationalités.En effet, selon le baromètre Orchestra réalisé par le site de l’actualité du tourisme «l’Echo touristique», le Maroc figure dans le Top 5 des destinations les plus réservées en février 2023 par les Français.Ledit baromètre, en procédant au classement des destinations les mieux vendues de février 2023, place le Maroc, avec une progression manifeste de +93% à la 5place dans le Top 20 des destinations choisies par les Français.Arrive en tête de ce classement la Grèce (+37%) suivie de l’Espagne (-7%), la France métropolitaine (+2%) et de la Tunisie (+98%).Ensuite, l’Egypte (+51%) se positionne à la 6place et puis viennent l’Italie (+26%), l’Ile Maurice (+29%), le Portugal (+20%), la République dominicaine (-56%), les USA (-1%), le Mexique (-25%), la Tanzanie (+4%), le Canada (+198%) et la Thaïlande (+547%).Quant aux Emirats arabes unis (-43%), la Croatie (+60%), la Jordanie (+239%), la Guadeloupe (+39%) et l’Indonésie (+1727%), ils ferment le classement du Top 20.Ce baromètre établi par la plateforme loisirs orchestra pour l’Echo touristique correspond aux ventes des voyagistes réalisées dans les agences offline et online, françaises. Les données qu’il retrace sont comparées à celles concernant 2022, nouvelle année de référence pour l’industrie du tourisme.D’autre part, selon le magazine américain Time, la capitale du Royaume, Rabat, métropole culturelle émergente, se présente comme l’une des «destinations extraordinaires» du monde à explorer en 2023.Pour cette prestigieuse publication, la ville de Rabat figure parmi les 50 destinations extraordinaires à visiter et à découvrir cette année, d’autant plus que le renouveau artistique et culturel que connaît la métropole marocaine lui imprime un nouveau souffle.Parmi les innombrables atouts dont regorge Rabat et qui subliment la capitale, le média américain cite la Tour Mohammed VI en mettant en avant que cet impressionnant édifice, certifié LEED-Gold et HQE, est la plus haute tour du continent africain, offrant des logements de luxe et une terrasse panoramique à environ 250 mètres.Dans sa dernière édition, le magazine Time évoque, en outre, le Grand théâtre de Rabat, un lieu culturel et multifonctionnel, qui est d’ores et déjà le plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique. Il accueillera des spectacles de ballet, d’opéra, de symphonie et de philharmonie, relève le média, notant que le bâtiment innovant, en forme de vague ondulante, est composé d’un auditorium géométrique cristallin conçu par la célèbre architecte irakienne Zahra Hadid.La publication américaine indique, là-dessus, que durant l’année en cours, la ville accueillera Visa for Music, un festival annuel dédié aux artistes émergents d’Afrique et du Moyen-Orient, en plus du Festival international du cinéma d’auteur avec à l’affiche 18 films.D’autre part, pour développer les motivations et l’approche adoptée pour sélectionner les endroits les plus en vue, cette année, le magazine américain a fait observer que « l’industrie du voyage est de retour en plein essor en 2023, mais non sans des changements notables dans la manière et l’endroit où nous nous rendons ».En matière de méthodologie, les auteurs du classement établi par Time soulignent que « des coûts plus élevés et un intérêt accru pour la durabilité et l’authenticité remodèlent le paysage. Pour compiler cette liste des destinations les plus extraordinaires au monde, les meilleurs endroits à visiter cette année, Time a sollicité des nominations de lieux de notre réseau international de correspondants et de contributeurs, avec un focus sur ceux qui offrent des expériences nouvelles et passionnantes ».