Le tourisme national reprend peu à peu des couleurs

Le tourisme national se remet peu à peu sur les rails, si l’on en croit les dernières données publiées par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) faisant état d’un accroissement à deux chiffres du nombre des arrivées touristiques à fin août 2021.



Selon ce département relevant du ministère de l’Economie et des Finances dans sa note de conjoncture du mois d’octobre (N°296), le flux des arrivées à la destination Maroc s’est accru de 16,2%, pour s’élever à près de 2,5 millions d’arrivées, après 2,1 millions à fin août 2020 et 9,3 millions à fin août 2019.



Quoi qu’encore insuffisante, cette performance a permis de faire passer la baisse des arrivées par rapport à leur niveau pré-crise de -77% à fin août 2020 à -73,3% à fin août 2021.



Comme le précise la DEPF dans sa note, « au titre de la période de juin à août, le nombre de ces arrivées a cumulé un total de près de 2 millions d’arrivées, après 165 mille un an auparavant, pour une part des touristes étrangers de 28%, après 10,8% un an plus tôt ».



D’après la même source, en comparaison avec la même période de 2019, le recul de ces arrivées s’est ainsi réduit à -60,2%, après -97% un an auparavant.



Plusieurs facteurs dont la réouverture des frontières nationales à partir de mi-juin 2021 (combinée aux mesures exceptionnelles de l’opération Marhaba 2021), expliquent cette évolution qui intervient après plus d’une année d’évolution négative sous l’impact de la crise Covid-19.



Il faut dire, en effet, que « la mise en place des dispositifs sanitaires pour accueillir les ressortissants marocains à l’étranger a, quelque peu, ravivé ce secteur pratiquement en arrêt depuis plusieurs mois », comme l’a constaté le Centre marocain de conjoncture (CMC) dans sa publication trimestrielle « Maroc Entreprise » (N°101) de septembre dernier.



Soulignons qu’après l’analyse des données publiées par la DEPF, il ressort également qu’au terme des huit premiers mois de l’année en cours, le volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement classés a atteint près de 5,6 millions. Il est ainsi ressorti en légère baisse de 0,5% par rapport à fin août 2020 et de 67,2% par rapport à fin août 2019.



Il est à préciser que « pour la période de juin à août 2021, leur nombre s’est boosté de 218,6% comparativement à la même période de 2020 et a reculé de 52,3% comparativement à celle de 2019 », a souligné la DEPF.



Des améliorations ont été aussi constatées au niveau des recettes touristiques qui se sont appréciées de 223,3% au titre des deux premiers mois du troisième trimestre 2021, selon la DEPF.



« Consolidées à une hausse de 15,2% au mois de juin 2021, ces recettes ont atteint 12,9 milliards durant la période de juin à août 2021, après 4,8 milliards un an plus tôt et 24,1 milliards à la même période de 2019 », a indiqué la Direction.



Ainsi, au terme des huit premiers mois de 2021, ces recettes se sont repliées de 17,6% en une année à 20,3 milliards de dirhams et de 61,5% par rapport à fin août 2019 après-74,1% à fin mai 2021, a-t-elle souligné.



Comme le relève le CMC dans sa publication trimestrielle, rappelons que « les recettes touristiques ont augmenté au terme du mois de juillet de l’année en cours de 45,6% en comparaison avec la même période de l’année précédente. En revanche, les recettes voyages ont diminué de 42,8% au cours de la même période ».



A l’échelle mondiale, tout porte à croire que les vaccinations et la réouverture des frontières ont favorisé la reprise de ce secteur. Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), « le tourisme international a montré des signes de rebond en juin et en juillet 2021 avec l’assouplissement des restrictions sur les voyages dans certaines destinations et la progression générale des vaccinations dans de nombreuses régions du monde ».



Comme le souligne cette institution spécialisée des Nations unies, il y aurait eu 54 millions de touristes internationaux en juillet 2021 : c’est 67% de moins qu’en juillet 2019, mais c’est le meilleur résultat enregistré depuis avril 2020. Et de préciser que « ce chiffre est à rapporter aux 34 millions d’arrivées internationales estimées au mois de juillet 2020, tout en étant bien en dessous des 164 millions de 2019 ».



Si la plupart des destinations ont connu durant la même période un rebond modéré des arrivées internationales par rapport à 2020, force est de constater que « 2021 reste une année difficile pour le tourisme mondial », selon l’organisation chargée de promouvoir et de développer le tourisme international. Et pour cause : les arrivées internationales de janvier à juillet étant de 80% inférieures à leur niveau de 2019, a-t-elle expliqué.



Alain Bouithy