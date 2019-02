Le touchant souvenir de Madonna à propos de sa tenue de diplômée

Avant de devenir l’une des plus grandes stars de la pop du monde, Madonna, Madonna Ciccone de son vrai nom, et sa famille ont connu des difficultés financières. Partageant une vieille photo sur Instagram, la reine de la pop a raconté à ses 12,9 millions d’abonnés : «Ma sœur Paula et moi le jour de la remise des diplômes au lycée ! Nous avions cousu nos propres robes à partir de motifs Butterick. J’étais tellement gênée que ne pouvions pas nous permettre d’acheter des robes au magasin. Rétrospectivement, je suis heureuse d’avoir appris à utiliser une machine à coudre. Remarquez: aucun décolleté ni genoux nus !! Papa Ciccone était très strict».

En plus de sa carrière musicale, la chanteuse a également transformé sa passion pour la confection de vêtements en une entreprise commerciale avec la ligne de vêtements Material Girl en 2010, du nom de l’un de ses plus grands succès musicaux. Madonna avait également conçu une gamme de lunettes de soleil pour H&M, Dolce&Gabbana, et lancé une deuxième marque ‘lifestyle’, Truth or Dare, en 2011. En parlant de la création à bas prix, elle a un jour confié à Billboard : « À 13 ans, je ne pouvais pas me permettre des vêtements de créateurs. Je ne pouvais pas me payer des vêtements coûteux. Ce qui me m’a plu le plus lorsque j’ai conçu une ligne de vêtements pour H&M, c’était de créer des vêtements à un prix vraiment abordable. » La chanteuse est aujourd’hui l’une des stars les plus riches de la musique, avec une fortune estimée à 590 millions de dollars.