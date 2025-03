Le ticket du Mondial 2026 à portée de main pour les Lions de l’Atlas

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 21h30 au stade d’honneur d’Oujda, à la sélection du Niger pour le compte de la cinquième journée du groupe E des éliminatoires, zone Afrique du Mondial 2026 dont les phases finales auront lieu aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique.



L’équipe du Maroc qui a réussi jusqu’ici un sans-faute compte bien préserver cette cadence face à une formation nigérienne sous la houlette du cadre national Badou Zaki. Sur le papier, il n y a pas photo entre les deux teams et l’EN partira largement avec les faveurs des pronostics. Mais gare à l’excès de confiance, car il faut respecter l’adversaire et jouer à fond ses chances en vue de glaner les trois points de la victoire susceptibles de rapprocher davantage l’EN du rendez-vous américain. La qualification pourrait être assurée dès la prochaine date FIFA, mardi prochain toujours à Oujda, au cas où les partenaires de Brahim Diaz parviendraient à surclasser la sélection tanzanienne.



Lors de la conférence de presse tenue jeudi dernier au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, consacrée à la présentation de la liste des joueurs convoqués, le sélectionneur national, Walid Regragui, n’a pas manqué de relever l’opportunité qui se présente à ses poulains en se produisant à la maison, indiquant à ce propos que "nous avons la chance d’évoluer à domicile lors de ces deux matches qui ne seront pas faciles. Nos adversaires chercheront à nous créer certes des problèmes, mais nous y sommes bien préparés".



En ce qui concerne le stage de concentration qui s’est déroulé au courant de cette semaine, les infos relayées par le site officiel de la FRMF révèlent que l’EN a effectué mercredi « sa dernière séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football, avant de se rendre jeudi à la ville d’Oujda », sachant que cette séance, qui a duré 90 minutes, a connu la participation de l’ensemble des joueurs, déterminés à réussir pleinement ses deux sorties devant un public qui se déplacera en grand nombre au stade.

A noter que l’ultime séance pour peaufiner les derniers réglages devait avoir lieu jeudi en nocturne au stade d’honneur à Oujda.



Il convient de rappeler qu’au cours des précédentes journées, l’équipe nationale, comme précité, avait réussi la passe de trois en s’offrant la Tanzanie (2-0), la Zambie (2-1) et le Congo (6-0). A propos du Congo, cette sélection risque d’être écartée par la FIFA, sans pour autant avoir une incidence sur le classement du groupe avec une équipe du Maroc en pole position et pour de bon.

Avec 9 unités au compteur, l’EN devance le Niger et la Tanzanie, qui occupent la 2ème place avec 6 points, tandis que la Zambie est quatrième (4 pts).



Mohamed Bouarab