Le tennis national en deuil: Docteur Kacem Azima n’est plus

C’est avec grande affliction que nous avons appris la triste nouvelle du décès de notre ami Docteur Kacem Azima, ex-membre dirigeant de la FRMT connu notamment pour avoir servi avec un grand dévouement et une rectitude sans reproche le tennis national en tant que trésorier sous l’ère du grand président, le regretté Mohamed Mjid.

En ces douloureuses circonstances, nous nous associons au deuil de Mme Azima, fidèle compagne du défunt durant des décennies, de sa petite famille et de sa grande famille de la petite balle jaune.

Nos condoléances vont également à ses amis et confrères.

Puisse le Tout-Puissant avoir notre cher regretté en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.