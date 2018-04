Le style des femmes des footballeurs

Shakira



Shakira est l'une des femmes les plus impressionnantes de la culture pop et est mariée au défenseur de Barcelone, Gerard Piqué. Elle a toujours eu du style et ses goûts ont beaucoup changé au fil des années. Au début de sa carrière, les hauts dévoilant le nombril étaient son truc. De nos jours, elle adopte un style plus classique et raffiné.