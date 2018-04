Le style des femmes des footballeurs

Antonella Roccuzzo



Antonella est nutritionniste et a épousé son amour de jeunesse, Lionel Messi. Ce couple n'est pas fan d'exposition médiatique mais quand ces deux-là se rendent à des galas, elle attire beaucoup plus les regards que son homme, pourtant l'un des meilleurs joueurs actuels. Grâce à son sens du style, qui comprend presque toujours des sequins, elle étincelle.

Dans son quotidien, Antonella parvient à rester classe bien qu'adepte du casual.