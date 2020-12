Le stade d'honneur de Béni Mellal rouvre ses portes après sa rénovation

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Firdaous, a présidé,samedi, la cérémonie d'ouverture du stade d'honneur de Béni Mellal, fermé depuis plusieurs mois pour rénovation. La cérémonie d'ouverture du grand stade de Béni Mellal s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Béni MellalKhénifra, du président du Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et du vice-président de la Fédération Royale marocaine de football.



Ont également pris part à cette cérémonie le président du Conseil provincial de Béni Mellal, le président de la commune urbaine de Béni Mellal ainsi que plusieurs élus locaux. Les travaux de réhabilitation et de rénovation du stade d'honneur de Béni Mellal ont été réalisés dans le cadre d'un accord de partenariat entre le Conseil de la région et la Fédération Royale marocaine de football.



Ils ont porté notamment sur la reconstruction des gradins et de la tribune d'honneur, le revêtement du sol du terrain par du gazon synthétique dernière génération, la réhabilitation des vestiaires et des dépendances sanitaires dédiées au public, la mise en place d'une salle de soins ainsi que d'une salle de conférence. L'opération de réhabilitation et de rénovation du stade d'honneur de Béni Mellals'inscrit dansle cadre des efforts visant la promotion du secteur du sport et de la pratique sportive, et particulièrement le football pour en faire un des piliers essentiels de développement de la jeunesse et de l'intégration économique et sociale des jeunes. La cérémonie d'ouverture de cette enceinte sportive dont la construction remonte aux années 50 du siècle dernier, a été marquée par la rencontre ayant opposé le Raja de Béni Mellal au Chabab Atlas Khénifra au titre de la 4ème journée de la Botola-Pro Inwi 2020-2021 (2ème division).



Dans une déclaration à la presse, M. El Firdaous s'est dit très heureux de constater que le stade historique de Béni Mellal a été entièrement refait au niveau des gradins pour le confort du public, ajoutant que la ville de Béni Mellal en avait grand besoin notamment l'équipe locale. "C'est un projet qui a coûté 20 millions de dirhams et le fait de pouvoir aujourd'hui le rouvrir non pas au public à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau Coronavirus mais à la pratique sportive pour que le club local puisse en profiter constitue un pas important", a-t-il souligné.