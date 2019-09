Le stade d'Honneur d’Oujda fait peau neuve

Le stade d’Honneur de la ville d’Oujda, qui a connu pendant plusieurs mois d’importants travaux de mise à niveau, est désormais prêt pour accueillir les matchs du Mouloudia Club d’Oujda (MCO) au titre de la saison 2019-2020.

Le projet d’aménagement et de rénovation du stade d’Honneur de la capitale de l’Oriental, d’une capacité d’accueil de plus de 19.000 places, a été mené dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la wilaya de la région de l'Oriental.

L’annonce de la fin des travaux de mise à niveau a été faite lors de la visite effectuée, mercredi, au stade et ses différentes dépendances par le wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, en présence notamment du président du MCO, du directeur régional de la jeunesse et des sports et de représentants des entreprises engagées dans ce projet.

Les différents partenaires de ce projet se sont réjouis, à cette occasion, de l’achèvement des travaux dans les délais impartis, affirmant que la mobilisation et les efforts déployés dans ce sens ont permis de doter la ville d’Oujda d’un stade qui répond aux normes requises et aux attentes des sportifs de la région de l’Oriental.

A rappeler que les travaux de mise à niveau du stade d’Honneur, qui ont coûté près de 20 millions de dirhams, ont démarré par l’installation d’un nouveau système d’éclairage ainsi que par la pose d’une pelouse en gazon naturel. Les autres travaux de mise à niveau de l’ensemble des composantes du stade ont concerné notamment l’aménagement et la rénovation des vestiaires, d’une salle de conférence et d’une salle de musculation, l’installation de sièges de qualité et l’aménagement et l’équipement d’une zone réservée aux journalistes.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le directeur régional de la jeunesse et des sports, Noureddine Rafei, a fait savoir que le stade est désormais homologué par la FRMF et la FIFA, notant que la contribution financière du ministère de la Jeunesse et des Sports à la réalisation des travaux d’aménagement et de réhabilitation avoisine les 11 millions de dirhams.

Quand à l’apport de la wilaya, qui a veillé à ce que les travaux se fassent dans le respect des délais et des normes de qualité, il s’élève à quelque 6 millions de dirhams, a-t-il dit, assurant par ailleurs que l’opération d’installation des caméras de surveillance va bientôt démarrer.

"Les différents intervenants étaient au rendez-vous pour achever les travaux à temps, de même que le cahier des charges a été respecté à 100 %. Pour le moment, on attend juste l’aval des services sécuritaires pour que le stade puisse accueillir le match devant opposer le Mouloudia au FUS de Rabat au titre de la 2è journée du Botola pro", a-t-il conclu.

De son côté, le président du MCO, Mohamed Houar, a tenu à saluer les efforts consentis par les différentes parties engagées dans ce projet pour permettre à la ville millénaire d’Oujda de disposer d’un stade entièrement rénové et répondant aux normes internationales.

Avec cette importante infrastructure sportive, a-t-il relevé lors d’une conférence de presse, le MCO va surmonter les problèmes et difficultés rencontrés lors de la saison précédente, puisque l’équipe était contrainte de faire de longs et coûteux déplacements à Rabat, Berkane ou Fès pour jouer ses matchs à domicile, en raison des travaux de mise à niveau du stade d’Honneur.

La ville d’Oujda avait amplement besoin d’un stade de ce niveau, doté d'équipements modernes qu’il convient de préserver, a-t-il souligné, appelant dans ce sens le public oujdi et les supporters du MCO à faire montre de fair-play et à encourager avec responsabilité leur équipe qui aspire cette saison à décrocher une place au podium.

Dans cette même veine, il a noté que son équipe, avec son nouvel entraîneur Abdelhak Benchikha, a effectué des recrutements ciblés et continue d’accorder une attention particulière à la formation des jeunes pour renforcer ses rangs par de nouveaux talents.

Fondé en 1946, le MCO compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975 et quatre Coupes du Trône en 1957, 1958, 1960 et 1962.