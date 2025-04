Le soutien à la marocanité du Sahara et à l'Initiative d'autonomie traduit le consensus international pour clore définitivement ce différend régional

La dynamique internationale impulsée, depuis des années, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative marocaine d’autonomie, ne cesse de se renforcer, traduisant ainsi le consensus de la communauté internationale pour mettre fin à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.



En effet, cette dynamique internationale a connu, depuis janvier 2025, de nouvelles évolutions majeures marquées notamment par des retraits de reconnaissance de la pseudo "rasd", l’élargissement du cercle des appuis à la marocanité du Sahara à l’Initiative marocaine d’autonomie et à la poursuite de la dynamique enclenchée sur le terrain.



Ainsi, le 07 janvier 2025, le Ghana a décidé de retirer sa reconnaissance de la pseudo "rasd", marquant sa volonté de s’inscrire pleinement dans cette dynamique vertueuse internationale, et se joignant ainsi aux décisions récentes du Panama et de l’Équateur, à la fin de l’année 2024, sachant que plus de 85% des Etats membres des Nations Unies ne reconnaissent pas l’entité fantoche.



De même, plus de 30 pays ont réaffirmé leur plein soutien à la marocanité du Sahara et à l'Initiative marocaine d’autonomie, comme seule et unique solution politique à ce différend régional, élargissant le cercle d’appuis à la marocanité du Sahara et à l’Initiative d’autonomie à 116 pays dans le monde, soit plus de 60% des États membres de l’ONU.



Parmi ces pays, figurent les États-Unis, qui ont réitéré leur reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara et réaffirmé leur soutien à la proposition sérieuse, crédible et réaliste d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable à ce différend.



La France a, elle aussi, réitéré sa position constante à trois reprises depuis le discours prononcé par le Président français, Emmanuel Macron, devant le Parlement marocain, en octobre 2024. Cette même dynamique a été confortée par les positions exprimées par les six pays du Conseil de Coopération du Golfe, en plus de plusieurs États d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie Centrale.



Suite à la récente tournée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans plusieurs capitales européennes, quatre pays européens ont réaffirmé leur position constante et 02 nouveaux, la Croatie et la Moldavie, ont affirmé qu’ils considèrent désormais l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse pour régler ce différend régional.



De son côté, la Hongrie a aussi pris des décisions politiques pour opérationnaliser sa récente position, notamment l’envoi de son Ambassadeur au Sahara marocain, et l’élargissement de ses services consulaires, y compris aux Provinces du Sud. Pour sa part, la Slovénie, par la voix de sa vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a souligné, vendredi, qu’ elle apprécie l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme une bonne base pour une solution définitive du différend régional artificiel créé autour du Sahara marocain.



Cette position de la Slovénie, actuellement membre non permanent du conseil de sécurité de l’ONU, a été exprimée lors d’une conférence de presse suite à des entretiens dans la capitale slovène entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et Mme Fajon.



La question du Sahara marocain connaît ainsi une évolution notable sur la scène internationale, marquée par un soutien croissant à l'initiative d'autonomie, 22 États membres de l'Union Européenne ayant officiellement exprimé leur soutien à cette solution.



Sur le terrain, ce soutien clair à la marocanité du Sahara s’est concrétisé par la tenue, le 17 janvier 2025 à Laâyoune, de deux commissions mixtes avec la Côte d’Ivoire et le Liberia, qui ont exprimé leur volonté de contribuer à l’élan de développement socio-économique à la lumière des Initiatives Royales sur l’Atlantique, à savoir l’Initiative sur le "Processus des États de l’Afrique atlantique", l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique", et le projet du "Gazoduc africain atlantique Nigéria-Maroc", outre des projets structurants engagés dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud, à l’image du Port Dakhla Atlantique.



Par ailleurs, plusieurs délégations étrangères effectuent des visites régulières de prospection économique en vue d’accompagner le développement des Provinces du Sud au bénéfice de la population locale.



Désormais, cette dynamique internationale autour de la marocaineté du Sahara et de l’Initiative d’autonomie représente une réalité incontournable et un message clair aussi bien à l’ONU qu’aux autres parties, appelées aujourd’hui plus que jamais à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à ce différend artificiel et à se départir d’une posture sclérosée, désuète et en déphasage avec l’évolution du dossier du Sahara marocain sur les plans politique et diplomatique et sur le terrain.