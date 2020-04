Le sort des compétitions de cyclisme au centre d'une réunion de l’UAC

Le Comité exécutif de l'Union arabe de cyclisme s'est réuni samedi par vidéoconférence afin d'échanger sur le sort des compétitions arabes de la discipline, suspendues en raison de la pandémie de coronavirus. Dans un communiqué, l'Union arabe de cyclisme a indiqué que cette réunion tenue "en cette période critique que traversent la nation arabe et le monde dans son ensemble en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus", a été l'occasion d'examiner un certain nombre de décisions importantes concernant les compétitions de cyclisme.

La réunion a permis de déterminer le sort des championnats organisés par l'Union, si la situation actuelle dure encore plus longtemps, notamment le Festival arabe du vélo en Egypte, les courses sur route et sur piste et de VTT BMX, les compétitions pour les personnes à besoins spécifiques ainsi que la Coupe de l'Union arabe pour les différentes catégories d'âge prévue en Arabie Saoudite, fait savoir le communiqué.

Lors de cette réunion, un accord a été trouvé pour la mise en place de solutions alternatives et de propositions afin de poursuivre l'activité de l'Union, ainsi que pour le suivi des campagnes lancées par l'instance arabe en solidarité avec les fédérations nationales arabes de cyclisme pour faire face à la pandémie, ajoute la même source.

D'autre part, la réunion du Comité exécutif a également été l'occasion de discuter de la décision du Comité international olympique de reporter les Jeux olympiques de Tokyo 2020 pour l'année prochaine, et de faire le point sur les procédures et décisions de l'Union cycliste internationale et de l'Union des comités nationaux olympiques arabes pour faire face à la conjoncture actuelle.