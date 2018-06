Le sifflet d'or pour Abdelilah Chlif

Tout jeune, dans les années 70, au sein du club de Bouchentouf, Abdelilah Chlif ne s'est jamais imaginé faire partie des meilleurs sifflets du continent.

C'est en 1985 au sein de l'école régionale de la Chaouia, sous la conduite de Haj Bouhlal, feu Alami et Mustapha Akmil qu’il fut nommé arbitre régional, inter-régional puis fédéral. Chlif est passé au grade d'arbitre international en 1994 en Tunisie.

Depuis lors, les succès de l’arbitre marocain se succèdent. Il a pris part deux fois au Championnat du monde, autant aux Jeux olympiques. Il a également participé à de nombreuses éditions d’Afrobasket, du championnat africain des clubs champions sans omettre des invitations pour officier des matchs au Liban, au Bahreïn, au Qatar, aux Emirats Arabes unis et en Egypte.

Chlif a reçu des félicitations de Patrick Baumann et de Laubo Kotleba, responsables de FIBA-Monde.

Abdelilah Chlif qui s'est fait une carrière et une réputation grâce à son sérieux, son assiduité, sa volonté et à son caractère humble, fait partie des meilleurs arbitres du pays et du continent africain. En atteignant l'âge de la retraite (50 ans), Chlif deviendra superviseur et instructeur au sein de la FIBA-Afrique.

Au terme de sa carrière, il a été honoré par la Fédération Royale marocaine de basket-ball lors de la finale du play-off dans la salle Bouazaoui en lui discernant le sifflet d'or national après celui des 4 continents.

Abdelilah Chlif restera toujours un exemple à suivre pour nos jeunes arbitres.

Abdelmajid Bouslim