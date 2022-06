Le sélectionneur du Sénégal demande le report des éliminatoires de la CAN 2023

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a demandé un report des matches qualificatifs à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 prévus en septembre pour permettre aux équipes africaines de mieux préparer le Mondial-2022, qui se découlera du 21 novembre 18 décembre au Qatar.



"La meilleure chose pour aider les cinq sélections africaines qui se sont qualifiées pour le Mondial, c'est d’arrêter les éliminatoires au mois de septembre et de donner la possibilité aux pays de faire leur préparation", a déclaré Aliou Cissé à la presse mardi soir après le match Rwanda-Sénégal (0-1), joué au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio près de Dakar et comptant pour les éliminatoires de la CAN-2023.



Cissé suggère à la place des éliminatoires de la CAN d'organiser des matches amicaux pour les équipes qualifiées.



"Sinon on ne se préparera pas comme il se doit. C'est à la CAF (Confédération africaine de football) (d'agir). Je pense qu'on peut trouver une solution pour décaler les éliminatoires prévues en septembre", a-t-il lancé. Il estime que la CAF doit faire tout son possible pour faciliter la préparation de ses représentants.



Dans un premier temps, la CAF avait programmé quatre matchs éliminatoires de la CAN 2023 en juin avant de décider de ne faire jouer que deux pour donner la possibilité aux cinq qualifiés de jouer des rencontres amicales.



Sur les matchs de juin, Aliou Cissé a relevé qu'ils sont difficiles à jouer en raison de l’état physique des joueurs qui sont en fin de saison.



"Vous avez vu ce soir contre le Rwanda, les joueurs étaient très fatigués, je loue leur état d’esprit’’, a-t-il déclaré.



Deux journées de qualification à la Coupe d'Afrique des nations prévue en juin 2023 en Côte d'Ivoire sont programmées, deux en septembre et les deux dernières en mars 2023, selon le calendrier de la Confédération africaine de football (CAF).



Le Sénégal, vainqueur de la CAN du Cameroun en février, est qualifié pour le Mondial au même titre que le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie.



Le Sénégal évoluera au groupe A aux côtés des sélections des Pays-Bas, de l’Equateur et du Qatar, pays hôte. Au groupe D, la Tunisie aura à jouer le Danemark, la France et une sélection à déterminer, alors que le Maroc affrontera en poule F la Croatie, la Belgique et le Canada. Au groupe G, le Cameroun défiera la Suisse, le Brésil et la Serbie et au groupe H, le Ghana rencontrera le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud.