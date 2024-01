Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire limogé

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Jean-Louis Gasset a été limogé mercredi pour "résultats insuffisants", deux jours après une défaite (0-4) contre la Guinée Equatoriale, en Coupe d'Afrique des nations (CAN).



"Il est mis fin aux contrats du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis Gasset et de son adjoint Ghislain Printant pour résultats insuffisants", indique la Fédération ivoirienne de football (FIF) dans un communiqué.



L'Ivoirien Emerse Faé qui était l'un des adjoints de M. Gasset assurera l'intérim, précise l'instance.

La FIF "exprime ses regrets pour le parcours des Eléphants durant la phase de poules de la CAN".



Après un bon début face à la Guinée-Bissau (2-0), les Ivoiriens ont été battus par le Nigeria (1-0), puis écrasés par la Guinée Equatoriale (4-0).



Jean-Louis Gasset a été nommé le 20 mai 2022 sélectionneur de l'équipe ivoirienne de football. L'un des objectifs fixés au technicien français à sa nomination était d'atteindre au moins les demi-finales de la CAN 2023 organisée par la Côte d’Ivoire.