Le secrétaire exécutif de la CEA met en avant l’impact “énorme” du gazoduc Maroc-Nigeria sur le secteur de l’énergie en Afrique

Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), Claver Gatete, a mis en avant, vendredi à Addis-Abeba, l’im pact “énorme” du gazoduc Maroc-Ni geria sur le secteur de l’énergie en Afrique.



L’impact du gazoduc qui va du Ni geria au Maroc est énorme dans le sec teur de l’énergie pour les pays qui sont traversés par ce gazoduc, a indiqué M. Gatete qui s’exprimait dans le cadre de la réunion d’experts, lors de la 57ème session de la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA) et de la Conférence des ministres afri cains des Finances, de la Planification e du Développement économique.



M. Gatete a aussi cité les efforts du Royaume en matière de développement des énergies renouvelables, mettant l’ac cent sur le projet de construction du câble sous-marin devant relier le Maroc au Royaume-Uni. “C'est un grand projet pour l’énergie propre”, s’est-il réjoui. Il a, sur un autre registre, relevé que le Maroc peut soutenir les pays afri cains en matière de production alimen taire grâce au phosphate, rappelant que beaucoup de pays du continent ont be soin de fertilisants.



Le secrétaire exécutif de la CEA s’est en outre arrêté sur le développe ment par le Maroc de la technologie au tomobile, plaidant pour le développement dans le Royaume, en collaboration avec d’autres pays afri cains, de la fabrication des voitures électriques, dans une logique de co working panafricaine.



A rappeler que le Maroc a été élu mercredi à l’unanimité à la présidence de la 57ᵉ session de la Commission économique pour l’Afrique des Na tions unies et de la Conférence des mi nistres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique.



Cette session a été notamment mar quée par l’annonce de l'accueil par le Royaume en mars 2026 de la 58ème session de la CEA et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique.