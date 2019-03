Le sauve-qui-peut des mal classés commence

La 21e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 qui a débuté lundi dernier avec le match ayant opposé le WAC au MAT et celui devant mettre aux prises le FUS et le MCO vendredi, se poursuivra en cette fin de semaine par des confrontations déterminantes pour la suite de l’exercice.

Pour ce samedi, le CAYB reçoit le RCOZ à 15h au Complexe municipal de Berrechid. Treizièmes au classement avec 22 points, les poulains de Benaâbicha auront la tâche difficile et un nouveau faux pas risque d’aggraver leur situation. En face, bien à l’aise au classement, les locaux partent favoris du fait de leur bon parcours et du jeu qu’ils développent.

A 17h, l’OCS accueille le DHJ au stade El Massira de Safi. Un derby qui a toujours tenu ses promesses, sachant que les deux équipes totalisent le même nombre de points et occupent la même place au classement. Avec 24 unités au compteur chacune, elles ne sont pas loin de la zone de turbulences et une victoire permettra au vainqueur de poursuivre son chemin avec plus de sérénité.

A 19h, le KACM reçoit le CRA au Grand stade de Marrakech dans le sommet du bas du tableau. Lanterne rouge avec 18 points, les locaux n’ont plus droit à l’erreur, d’autant plus qu’ils évoluent à domicile. De son côté, le CRA n’est pas mieux loti. Avant-dernier du classement, le club rifain risque de s’enfoncer davantage en cas de défaite.

Pour ce qui est de dimanche, le seul match programmé opposera l’OCK à l’AS FAR au Complexe OCP de Khouribga à partir de 17h. Une belle affiche entre deux équipes qui semblent retrouver leur rythme de croisière, et ce malgré la dernière défaite des coéquipiers de Bourkadi que certains considèrent comme un simple accident de parcours.

Les rencontres devant opposer la RSB au RCA et l’IRT au HUSA auront lieu mercredi prochain respectivement au stade municipal de Berkane à 17h et au Grand stade de Tanger à 19h.



Programme avec arbitres



Samedi

15h00 : CAYB-RCOZ au complexe municipal à Berrechid (Mohamed Bellote)

17h00 : OCS-DHJ au stade El Massira à Safi (Abdelaziz Lamsallak)

19h00 : KACM-CRA au Grand stade de Marrakech (Samir Guezzaz)

Dimanche

15h00 : OCK-ASFAR au complexe OCP à Khouribga (Abderrahim Yaagoubi)