Le rôle de la société civile dans l'intégration des migrants au centre d'une conférence internationale à Laâyoune

Le rôle de la société civile dans l'intégration des migrants a été au centre d'une conférence internationale organisée samedi à Laâyoune par la Ligue marocaine de l'éducation de base et la lutte contre l'analphabétisme. Cette conférence, qui s'inscrit dans le sillage de la mise en œuvre de la nouvelle politique du Maroc dans le domaine de la migration, vise à enrichir le débat sur l'intégration des migrants dans le Royaume en partant de l'expérience de la Ligue en la matière, et ce à travers la signature d'une convention de partenariat nationale (2017-2018) avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration en vue d'enseigner la langues et la culture marocaines aux migrants et réfugiés résidant au Maroc.

La migration est devenue, plus que jamais, un phénomène humain complexe et difficile à cerner, a indiqué, dans une intervention à cette occasion, le secrétaire général de la Ligue, Lahcen Madi, notant que cette problématique impose au monde entier, et pas uniquement au Maroc, des défis qui nécessitent d'emprunter des nouvelles voies nouvelles. Le Maroc, de par son positionnement stratégique et sa stabilité politique, a connu un afflux croissant de migrants de différents pays d'Afrique subsaharienne, a fait observer M. Madi, soulignant que le Royaume, qui n'est plus un simple pays de transit, s'est fortement engagé en faveur de la régularisation de la situation des migrants résidant au Maroc. Le secrétaire général de la Ligue a souligné la nécessité d'inclure la société civile en tant qu'acteur incontournable de la mise en œuvre des politiques publiques, faisant part de la disponibilité de la Ligue à adhérer avec conscience et responsabilité à ce projet humaniste à travers un partenariat national avec le ministère de tutelle.

De son côté, le coordinateur régional de la Ligue à Laâyoune-Sakia Al Hamra-Dakhla-Oued Eddahab, Fahd El Himer, a relevé que cette conférence connaît la participation d'un nombre important d'experts du Maroc, d'Afrique et d'Europe, outre les représentants des ministères, institutions et organisations concernés par la question de la migration.

Les participants à cette manifestation ont mis en relief la facilité d'intégration des migrants au Maroc, avec notamment leur accès aux différents services publics de santé, d'éducation, de logement et d'emploi, et ce conformément aux engagements internationaux du Royaume dans le domaine des droits de l'Homme et en consécration de son édifice démocratique, a-t-il fait savoir. Cette conférence a été marquée par plusieurs débats autour de plusieur thématiques : "Objectifs du Forum mondial sur la migration", "La stratégie nationale de migration au Maroc", "Les rôles de la société civile dans la mise en œuvre de ladite stratégie", ainsi que "L'expérience de la Ligue marocaine dans l'intégration des migrants dans la société marocaine".