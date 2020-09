Le retour de Rakitic au Séville FC

Le milieu de terrain international croate Ivan Rakitic (32 ans) a quitté le FC Barcelone pour revenir dans le club qui l'a révélé au grand public, le Séville FC, a annoncé mardi le club catalan. "Le FC Barcelone et le Séville FC sont parvenus à un accord portant sur le transfert du joueur Ivan Rakitic. L'équipe andalouse paiera au FC Barcelone 1,5 million d'euros plus 9 en bonus", a indiqué le Barça dans un communiqué. Rakitic, qui n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur néerlandais Ronald Koeman pour la saison 2020-2021 selon la presse espagnole, va donc quitter le Barça après six années passées dans les rangs blaugranas, pour retourner au Séville FC qu'il avait quitté en 2014 pour rallier la Catalogne. Rakitic "revient à la maison" jusqu'en 2024, a pour sa part précisé le club andalou dans son communiqué, et a consenti un effort financier important pour revenir dans son club de coeur, d'après les médias spécialisés. Au Barça, l'international croate (106 sél. et 15 buts en sélection), s'est forgé un palmarès bien garni : une Ligue des champions (2015), quatre championnats d'Espagne (2015, 2016, 2018, 2019), quatre Coupes du Roi (2015, 2016, 2017, 2018), deux Supercoupes d'Espagne (2016, 2018), un Mondial des clubs (2015) et une Supercoupe d'Europe (2015). Il est aussi vice-champion du monde 2018 avec la Croatie, défaite (4-2) par la France en finale à Moscou. Il revient à Séville, le club avec qui il a remporté la Ligue Europa en 2014 sous les ordres d'Unai Emery, pour pallier le départ de l'ex-international argentin Ever Banega (32 ans, 65 sél.), parti jouer pour le club saoudien de Riyad Al-Shabab. Troisième recrue estivale du coach sévillan Julen Lopetegui après Suso (option d'achat activée après le prêt de l'AC Milan) et Oscar Rodriguez (en provenance du Real Madrid), Rakitic fera connaissance notamment avec le jeune défenseur central français Jules Koundé (21 ans), et retrouvera son ancien compère Jesus Navas (34 ans). "C'est une grande nouvelle. C'est une très bonne personne, il a déjà beaucoup apporté à Séville et apportera encore beaucoup j'en suis sûr, après avoir fait un très bon passage au Barça. En tant que footballeur et comme personne, il est tout simplement énorme", a réagi le latéral international espagnol ce mardi en conférence de presse avec la sélection espagnole, avant le début de la Ligue des nations jeudi en Allemagne. Pendant ses années en Catalogne, Rakitic n'a pas cessé de prouver son amour pour le club andalou. Son dernier fait d'armes : interviewé à la télévision espagnole le soir du sacre de Séville en C3 le 21 août dernier peu avant minuit, Rakitic, sur sa terrasse, n'a pas hésité à plonger tout habillé dans sa piscine en direct pour célébrer la victoire sévillane. Il pourra à nouveau croiser la route du Barça en Ligue des champions, compétition pour laquelle le Séville FC a réussi à se qualifier après sa 6e victoire en Ligue Europa le 21 août dernier contre l'Inter Milan (3-2) à Cologne.