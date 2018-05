Le retour de Neymar

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain Neymar a affirmé mercredi dans un entretien à une chaîne YouTube avoir eu de bonnes sensations lors de son retour à l'entraînement cette semaine, deux mois et demi après sa blessure au pied droit.

"J'ai commencé à m'entraîner avec le ballon, à faire des passes, des frappes (...) Je me suis senti bien, à l'aise", a déclaré le joueur de 26 ans lors d'un direct sur Facebook avec Desimpedidos, chaîne en ligne qui mêle humour et football, créée entre autres par l'ex-crack brésilien Kaka.

"C'est clair que j'ai eu un peu d'appréhension, mais je l'ai perdue peu à peu", a ajouté la star du Paris SG, répondant à une des questions posées par des internautes.

Neymar s'est blessé le 25 février, lors d'un match de championnat de France contre Marseille.

Opéré début mars au Brésil, il n'a pas rejoué depuis, mais a repris l'entraînement dimanche dernier avec le club parisien et a été retenu lundi dans la liste des 23 joueurs de la Seleçao qui disputera le Mondial-2018 en Russie (14 juin - 15 juillet).

Neymar a souligné que le fait de "jouer cette Coupe du monde après une blessure" était "le plus gros défi" de sa carrière.

"C'était dur parce que je faisais une bonne saison et je me suis blessé tout d'un coup. C'était une nouvelle expérience, mais je ne veux plus jamais vivre ce genre de chose (...) même si ça sert de leçon pour redoubler les efforts à l'entraînement", a-t-il expliqué.

Le joueur le plus cher de l'histoire du football, acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone l'été dernier, a reconnu qu'au moment de sa blessure, il avait eu "peur de ne pas revenir à temps" pour la Coupe du monde, même s'il s'est senti "plus tranquille" après les premiers examens.

Neymar a aussi répondu à des questions plus décalées comme: "Serais-tu prêt à te raser la tête en cas de titre mondial en Russie ?"

Le numéro 10 de la Seleçao a répondu: "Si on gagne, je fais tout ce que tu veux..."

Le Brésil débutera le Mondial-2018 le 17 juin face à la Suisse, dans le groupe E qui comprend également le Costa Rica et la Serbie.