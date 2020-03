Le retour au pays de Neymar et Cie, un choix risqué

A l'heure du confinement en Europe face au coronavirus, Neymar, Thiago Silva et d'autres footballeurs stars sont rentrés en urgence dans leur pays en Amérique du sud, une décision qui suscite des interrogations, entre risque de propagation et menace de quarantaine à leur retour.

Rester chez soi ? L'image de joueurs multimillionnaires anticipant ou bravant les consignes sanitaires la semaine dernière pour retourner au pays a suscité beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en Europe, notamment en Italie, l'un des épicentres de la pandémie... mais paradoxalement très peu en Amérique du sud.

Ainsi, les stars du Paris SG Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani ont choisi ces derniers jours de quitter la France, vers le Brésil pour les deux premiers, vers l'Uruguay pour le troisième. Même décision pour les joueurs de la Juventus Gonzalo Higuain (Argentine) et Douglas Costa (Brésil) qui étaient pourtant à l'isolement volontaire en Italie après l'annonce de cas positifs au virus au sein de l'effectif turinois, dont le Français Blaise Matuidi.

Mais, alors que les compétitions et les entraînements sont suspendus, la crainte pour leur santé et le souhait de vivre cette crise aux côtés de leurs proches a convaincu les intéressés de traverser l'Atlantique, comme l'a expliqué Thiago Silva.

"La situation est difficile ici (au Brésil) et là-bas (en France). Nous savons que ce ne sont pas des vacances. Nous devons être attentifs et prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous avons tous peur", a commenté le défenseur central au micro de la chaîne brésilienne SporTV.

Thiago Silva (35 ans) a choisi de se confiner en famille à Rio de Janeiro, une ville qui est l'un des principaux foyers de la pandémie au Brésil avec Sao Paulo.

Pour sa part, l'attaquant vedette Neymar (28 ans) s'est astreint à un isolement volontaire dans sa luxueuse villa de Mangaratiba, dans le sud de l'état de Rio.

Son partenaire d'attaque Edinson Cavani a de son côté atterri à Montevideo avant de gagner sa ville natale de Salto, où il compte observer une quarantaine volontaire de 14 jours.

"Aujourd'hui, je dois rester à la maison, à la campagne (...). Je veux vous saluer, vous embrasser mais aujourd'hui je ne peux pas. Sincèrement, ça paraît tellement bizarre", a commenté l'avant-centre dans une vidéo diffusée sur Instagram.

Malgré ces précautions, ce genre de départs en provenance de zones largement contaminées par le virus ont fait polémique en Europe, en particulier en Italie où l'exil de Higuain a été très commenté: l'Argentin a pris un vol vers la France, puis un autre vers l'Espagne, avant de pouvoir s'envoler vers Buenos Aires, alors que les Italiens sont soumis à un confinement très strict face à une maladie qui a fait plus de 5.000 morts dans le pays.

L'entourage du joueur (32 ans) a fait savoir que ce départ était lié à des problèmes familiaux, à savoir l'état de santé de sa mère. Et la presse italienne a rapporté que l'attaquant de la Juve avait été testé négatif au coronavirus... ce qui a alimenté de plus belle la polémique sur l'opportunité d'avoir fait subir un test à Higuain quand d'autres patients ne peuvent pas en bénéficier faute de moyens matériels.

"S'il vous plaît, les Messieurs je-sais-tout, taisez-vous un peu", a réagi Nicolas Higuain, frère du joueur, sur Twitter. "Notre mère souffre d'un cancer depuis quatre ans (...). Nous demandons un peu de respect et de considération."

Reste la question, cruciale pour les clubs, du retour de leurs joueurs à temps pour une future reprise des compétitions.

"J'espère que la pandémie ne perturbera pas notre retour" à Paris, a souligné Thiago Silva qui possède, contrairement à Neymar, un passeport français.

Pour l'heure, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen sont fermées pour un mois, sauf exceptions (ressortissants européens et leur famille, résidents de longue date...).

Et en Italie, le débat est déjà lancé, alors que d'autres joueurs de la Juve ont également quitté le pays, comme Sami Khedira pour l'Allemagne et Miralem Pjanic pour le Luxembourg: théoriquement, les joueurs de retour de l'étranger devraient être soumis à une quarantaine de 14 jours. Rien a priori dans les textes ne permet de raccourcir cette période, ce qui risque de compliquer la reprise de l'entraînement pour les footballeurs ayant choisi l'exil...