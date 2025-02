Le renforcement de la coopération judiciaire au centre d'entretiens entre Mohamed Abdennabaoui et son homologue koweïtien

Les moyens de renforcer la coopération judiciaire maroco-koweïtienne ont été au centre d'entretiens, lundi à Koweït, entre le Premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, et le président du Conseil suprême de justice et de la Cour de cassation du Koweït, Adel Majid Bouresli.



Lors de ces entretiens, tenus en présence de l'ambassadeur du Maroc au Koweït, les deux parties ont convenu de consolider les relations de coopération entre les deux Conseils dans les domaines de la formation et de l'échange d'expertises, indique un communiqué du CSPJ.



Il s'agit aussi de tirer profit des meilleures pratiques en matière judiciaire, en plus de la préparation d'un mémorandum d'entente encadrant les domaines de coopération entre les deux parties, en vue de le signer prochainement.



Plus tôt dans la journée, M. Abdennabaoui a eu des entretiens avec le ministre koweïtien de la Justice, Nasser Yousef Mohamed Al-Samit, axés sur les moyens à même d'appuyer et de renforcer la coopération judiciaire pour la hisser à la hauteur des relations historiques entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Koweït, conformément à la volonté des Chefs d’Etat des deux pays.