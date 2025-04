Le renforcement de la coopération au cœur des entretiens de Nasser Bourita avec son homologue qatari

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, M. Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi, ministre d'Etat aux Affaires étrangères, membre du Conseil des ministres du Qatar, en visite de travail dans le Royaume.



Les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat du Qatar, ainsi que sur les moyens de les renforcer, de les enrichir et d'en élargir les perspectives, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son frère l'Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, que Dieu Les préserve, reflétant ainsi la profondeur des liens fraternels, historiques et solides unissant les deux pays frères.



Les deux parties ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction quant à la dynamique remarquable imprimée récemment à la coopération bilatérale, illustrée par l’échange de visites entre ministres et responsables de divers secteurs vitaux et prioritaires pour les deux Etats.



Au cours de cette rencontre, M. Bourita a réitéré la reconnaissance du Royaume du Maroc pour le soutien constant et indéfectible de l’Etat frère du Qatar à la marocanité du Sahara, ainsi que son appui à l’Initiative d’autonomie en tant qu'unique base pour une résolution de ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume.



Les deux parties ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales, réaffirmant la position commune et constante du Royaume du Maroc et de l’Etat du Qatar à l’égard des causes arabes, au premier rang desquelles figure la cause palestinienne juste.



Elles ont réaffirmé leur soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment son droit à établir un Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec Al-Qods Est pour capitale, conformément à la solution à deux Etats, aux résolutions pertinentes de la légalité internationale et à l’Initiative de paix arabe.