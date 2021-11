Le regretté était un grand homme de valeurs, de loyauté, de courage et d'honnêteté

«Feu Abdelouahab Belfqih était un grand homme de valeurs, de loyauté, de courage et d'honnêteté. Qualités qui étaient toujours les siennes même à l’égard de ceux qui étaient d’un autre avis que lui. Il était sincère dans ses relations avec l’autre. Un homme exceptionnel. Nous avons perdu un frère et un ami très cher, et nous, membres de l'USFP, avons reçu de nombreux messages de condoléances pour cette perte, car il était bien l'un des nôtres». C’est en ces termes que Mehdi Mezouari a salué la mémoire du défunt dans une allocution prononcée au nom du Bureau politique de l’USFP à l'occasion de la commémoration du 40ème jour du décès d’Abdelouahab Belfqih. «Le regretté était honnête et sincère. Il était connu parmi les habitants de la province et de la région pour ses valeurs humaines et son humilité. Il était un fervent défenseur de la ville de Guelmim et de ses habitants. Preuve en est les investissements et les projets économiques, sociaux et sportifs qu'il y a réalisés», a souligné Mehdi Mezouari qui était accompagné lors de cette cérémonie de deux membres du Bureau politique, Badiaa Radi et Nezha Abakrim. Par la suite, le fils du regretté, Taher Belfqih, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l’accent sur les qualités humaines de son père, lesquelles constituent un modèle pour ses enfants. Plusieurs intervenants ont prisla parole en cette occasion, notamment le Haut commissaire aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération, des notables et des chioukhs des tribus sahraouies de Sidi Ifni à Dakhla. Ils ont tous rendu hommage à la mémoire d’Abdelouahab Belfqih et loué ses valeurs éthiques et son engagement politique. Ses connaissances, amis et voisins, ainsi que des parlementaires et des élus locaux et régionaux ont renouvelé leurs condoléances à la famille du regretté. Par ailleurs, une vidéo, relatant le parcours du défunt aux niveaux local, régional et parlementaire et ses efforts dans la défense de la marocanité du Sahara, a été projetée lors de cette cérémonie. A rappeler qu’Abdelouahab Belfqih est décédé le 21 septembre dernier et a été inhumé dans sa commune natale de Sidi Abdallah, à Sidi Ifni.