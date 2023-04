Le record d'En-Nesyri

L’attaquant vedette du FC Séville, le Marocain Youssef En-Nesyri, est à 6 buts d’égaler un record historique au championnat espagnol de football.



Auteur d’une nouvelle réalisation vendredi soir contre Celta de Vigo (2-2), la septième de la saison dans la compétition locale, le joueur de 25 ans compte désormais 52 buts en Liga et poursuit le record historique de réalisations d’un joueur marocain en Espagne détenu par feu Larbi Ben Barek.

Ancien de l’Atletico Madrid, la légende du football marocain et mondial a trouvé le chemin des filets à 58 reprises en Liga.



Youssef En-Nesyri compte désormais 52 buts dans le championnat espagnol. Il l’a réalisé avec les maillots du Malaga (5), de Leganés (13) et du FC Séville (34).

Le podium de ce classement des buteurs marocains en Liga est complété par Youssef El Arabi qui s’est arrêté à 43 buts lors de son passage en Espagne.