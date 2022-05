Le rattrapage de l'éducation post-Covid en Asie

Partout en Asie et dans le Pacifique, les élèves et les parents poussent un soupir de soulagement alors que les écoles rouvrent et que les cours en présentiel reprennent progressivement. Mais vient maintenant le bilan : le fait de ne pas compenser les importantes pertes d'éducation des étudiants pendant la pandémie de Covid-19 pourrait diminuer leur potentiel de revenus à vie et nuire considérablement à l'équité économique dans toute la région.



Alors que la nouvelle année scolaire dans de nombreux pays asiatiques commence dans quelques mois, les gouvernements doivent de toute urgence atténuer ces lacunes en matière d'apprentissage en renforçant les écoles et les filets de sécurité sociale. Alors que de nombreuses écoles proposaient un enseignement à distance pendant la pandémie, cela ne constituait pas un substitut efficace à l'enseignement en présentiel, en particulier dans les pays en développement. Selon les estimations de la Banque asiatique de développement, les étudiants des pays en développement d'Asie ont perdu en moyenne plus de six mois d'apprentissage effectif .



Les coûts de ne rien faire sont élevés. S'elle n'est pas compensée, la perte d'éducation des étudiants réduira leur productivité tout au long de leur vie professionnelle et se traduira par un manque à gagner global estimé à 3,2 billions de dollars en dollars constants de 2020, soit l'équivalent de 13 % du PIB des pays en développement d'Asie en 2020.



Les pertes d'apprentissage pendant la pandémie n'ont pas été supportées de manière égale, ce qui rend leur inversion encore plus difficile. Les enfants des ménages les plus pauvres ont des difficultés disproportionnées avec l'apprentissage à distance, en raison d'un accès réduit aux ordinateurs, à Internet, à un parent ou à un autre adulte qui peut les aider et à un environnement propice aux études à domicile. De plus, ils sont souvent retirés de l'école du fait des difficultés économiques - que de nombreux ménages asiatiques ont connues pendant la pandémie.



En conséquence, les pertes d'apprentissage estimées pour les étudiants de 20% de ménages les plus pauvres d'Asie en développement sont d'un tiers plus élevées que pour les étudiants de 20% les plus riches, ce qui correspond à une perte de revenus à vie supérieure à 47%. Les filles devraient perdre 28% de plus que les garçons en termes de revenus futurs.



Pour réduire ces disparités et réduire les pertes globales, les gouvernements de la région doivent améliorer la qualité de l'enseignement, combler les lacunes en matière d'apprentissage et soutenir les élèves défavorisés.



Dans un premier temps, il est essentiel de veiller à ce que les cours en présentiel puissent reprendre en toute sécurité, évitant ainsi de nouvelles pertes d'apprentissage. Cela peut signifier agrandir les salles de classe pour permettre une distanciation sociale adéquate, assurer une ventilation adéquate, installer des stations de lavage des mains et d'assainissement, planifier des repas pour éviter l'encombrement et surveiller les symptômes de la Covid-19. Les écoles qui desservent principalement les élèves à faible revenu ont davantage besoin d'investissements pour apporter ces améliorations et devraient recevoir davantage de soutien financier.



Une deuxième étape consiste à recourir à un enseignement ciblé et à un suivi régulier des progrès des élèves pour compenser l'apprentissage perdu. Au Bangladesh, par exemple, le mentorat individuel pendant la pandémie a amélioré la numératie de 33 % et la littératie en anglais de 52 % par rapport aux élèves qui ne l'ont pas reçu, et les gains ont été plus importants pour les élèves pauvres et à la traîne dont les parents sont moins instruits.



Même avant le Covid-19, des essais contrôlés randomisés en Inde , au Ghana et au Kenya ont montré que les programmes éducatifs adaptant l'enseignement aux niveaux d'apprentissage de chaque élève (au lieu d'utiliser un programme uniforme et fixe) amélioraient considérablement les résultats des tests. Des technologies telles que le logiciel MindSpark peuvent personnaliser le contenu pédagogique pour les étudiants et offrir un enseignement individualisé très efficace. L'expérience pendant la pandémie a également montré que la mobilisation des familles, des communautés et des bénévoles pour soutenir les résultats scolaires peut accélérer l'apprentissage des enfants.



Pour améliorer les possibilités d'apprentissage des élèves les plus pauvres et, partant, leurs chances dans la vie, il faut également réduire la fracture numérique . La pandémie a rendu l'infrastructure numérique encore plus centrale pour l'éducation et la communication, et les étudiants défavorisés sont plus susceptibles de prospérer s'ils ont un accès adéquat au matériel, aux logiciels et à la connectivité dont ils ont besoin.



Les campagnes d'alphabétisation numérique peuvent cibler les filles, et les gouvernements peuvent travailler avec les fournisseurs de services Internet pour offrir un accès plus abordable, notamment en accordant des subventions. Au Sri Lanka, le gouvernement a conclu un accord avec les FAI pour donner aux étudiants un accès gratuit aux systèmes universitaires de gestion de l'apprentissage pendant la fermeture des écoles, augmentant ainsi le taux de participation des étudiants de l'enseignement supérieur à l'apprentissage en ligne à plus de 90 % .



Le renforcement des filets de sécurité sociale pour encourager la fréquentation scolaire est également essentiel. Les programmes d'alimentation scolaire et les transferts monétaires pour les dépenses d'éducation peuvent réduire les taux d'abandon parmi les élèves défavorisés et encourager ceux qui ont arrêté de fréquenter l'école à se réinscrire. Avant la pandémie, un programme de transferts monétaires destiné à l'éducation des filles au Bangladesh a prolongé la scolarité des participantes de plus de trois ans en moyenne.



Enfin, les décideurs politiques asiatiques doivent renforcer la flexibilité et la résilience d'urgence dans les systèmes éducatifs. Les perturbations se reproduiront. Les pays doivent avoir la capacité de passer à l'enseignement à distance dans un court délai, et tout le monde - enseignants, parents, élèves et administrateurs - doit être préparé. Les innovations dans l'éducation déclenchées par les fermetures d'écoles provoquées par la pandémie, comme le mentorat téléphonique des élèves, peuvent être intégrées au programme régulier pour préparer les élèves à la suivante pause dans les cours physiques.



Le choix est clair. Nous pouvons laisser une génération d'étudiants asiatiques prendre encore plus de retard et payer le prix de l'apprentissage perdu, ou nous pouvons nous assurer que tous les étudiants reçoivent l'éducation dont ils ont besoin. Aider les jeunes d'aujourd'hui à réaliser leur potentiel est la voie la plus sûre dans une région plus équitable et plus prospère pour tous.



Par Albert Park

Economiste en chef à la Banque asiatique de développement