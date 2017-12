Le public marocain figure au Top 10 des demandeurs de billets pour la Coupe du monde

La virée au mois de novembre dernier du côté d’Abidjan, couronnée d’une qualification au Mondial FIFA 2018, a donné des idées à bon nombre de supporteurs marocains qui ont manifesté leur vif intérêt de faire le déplacement en Russie pour encourager le Onze national.

Si lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde Côte d’Ivoire-Maroc, ils étaient un peu plus de 3000 spectateurs à avoir fait le déplacement au stade Félix Houphouet Boigny dans la capitale ivoirienne pour soutenir l’EN, leur nombre pourrait aller crescendo l’été prochain en Russie. Les premiers éléments concernant la vente de billets par tirage au sort indiquent que le public marocain fait partie du Top 10 des grands demandeurs. Aux côtés des supporteurs de la sélection marocaine, l’on trouve dans les premières places ceux de l’Argentine, du Pérou, du Mexique, des Etats-Unis, de Colombie, du Brésil, d’Egypte, de Chine et de Pologne, lit-on sur le site officiel, fifa.com

Bien entendu, ce sont les supporteurs russes qui arrivent en pole position des demandeurs avec 34% de l’ensemble des demandes, ajoute la même source, sachant que 1.318.109 billets ont déjà été sollicités, alors que les tickets d’accès pour les matches d’ouverture et de la finale ne sont pas encore mis en vente.

Autre fait qui mérite d’être souligné se rapporte au cas où la demande dépasserait l’offre. A cet effet, il sera procédé à un tirage au sort, d’autant plus que «pendant la période actuelle de cette deuxième phase de vente, effectuer sa demande le premier ou le dernier jour n’aura aucune incidence sur la procédure de tirage au sort : toutes les demandes auront exactement les mêmes chances d’aboutir », indique fifa.com.

Dans un autre registre, il y a lieu de souligner que le séjour en Russie durant les phases finales de la Coupe du monde coûtera beaucoup plus cher qu’en période normale. Les tarifs des hôtels seront donc revus à la hausse pour atteindre parfois une augmentation à hauteur de 100% dans certains établissements. Pour le supporteur marocain, il devra s’attendre à casquer pour une nuitée entre 45 et 60 dollars, sans omettre les frais de longs déplacements entre les trois villes où évoluera le Onze national lors du premier tour du Mondial.

En ce qui concerne cette phase de poules, la sélection marocaine, qui retrouve le Mondial après deux décades d’absence, entamera la compétition le 15 juin à 15 heures à Saint-Pétersbourg contre l’Iran. Son deuxième match est prévu le 20 dudit mois (12h00) face au Portugal à Moscou, avant de rencontrer l’Espagne cinq jours plus tard, le 25, à Kaliningrad à partir de 18 heures.